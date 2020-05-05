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Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года

Политика 05 Май 2020
Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года
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23 марта неправительственная организация Eco Health Alliance получила от Пентагона $ 1,5 млн на завершение проекта по изучению риска появления в Западной Азии зоонотических заболеваний, переносчиком которых являются летучие мыши. Он предполагает исследование в том числе коронавирусов из пяти стран в биолабораториях Грузии и Иордании. Как пишет болгарская журналист-расследователь Диляна Гайтанджиева на сайте ArmsWatch, изучением занимаются грузинские военные биологи.

В 2017 году Агентство по снижению угроз национальной обороне США (DTRA) запустило пятилетний проект стоимостью $ 6,5 млн, который предполагал, что в Азербайджане, Турции, Иордании, Армении и Грузии поймают и соберут анализы у 5 тыс. летучих мышей и проведут исследования в биолабораториях Грузии и Иордании.


Иллюстрация: researchgate.net.

Известно, что к концу 2018 года специалисты Eco Health Alliance уже успели собрать мазки у 270 летучих мышей девяти видов в Турции, Грузии и Иордании. А в марте стало известно о том, что, несмотря на пандемию коронавируса, проект продолжается.


Иллюстрация: researchgate.net.

Член Конгресса США Гай Решентхалер написал письмо министру обороны США, в котором сообщил о выплате Eco Health Alliance в марте $ 1,5 млн на завершение проекта. Его, правда, интересовало другое: не пошли ли эти деньги на совместные проекты с Уханьским институтом вирологии, так как Eco Health Alliance давно с ним сотрудничал и также активно проводил совместные исследования коронавирусов.


Иллюстрация: armswatch.com.

Как пишет журналист-расследователь Диляна Гайтанджиева, американские военные проводят исследования с коронавирусами в Грузии с 2012 года. И участвуют в них семь бывших военных биологов.


Иллюстрация: armswatch.com.
Иллюстрация: armswatch.com.

При этом Грузинский национальный центр контроля заболеваний еще в 2016 году указывал проект ISTC Project G-2101. В его рамках исследователи искали, например, как коронавирусы, так и сибирскую язву.


Иллюстрация: armswatch.com.

«Основываясь на нашем исследовании, мы можем говорить, что летучие мыши в Грузии являются резервуаром для таких патогенов, как коронавирус, бартонелла, лептоспира и бруцелла, которые, скорее всего, имеют пандемический потенциал», — на сайте ArmsWatch приводится выдержка из диссертации вирусолога Центра Лугара Лелы Урушадзе в Государственном университете имени Илья Чавчавадзе. Она уточняла: «Всего мы поймали 450 летучих мышей, используя сетки. Экспериментальные материалы собирались дважды в 2012 и 2014 годах. Их отправляли в полевую лабораторию третьего уровня безопасности для дальнейшей обработки и исследований на присутствие указанных патогенов».


Иллюстрация: armswatch.com.

Как сообщало EADaily, деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Грузии уже давно вызывает вопросы, так как там проводят исследования, которые могут иметь двойное назначение, а одним из спонсоров проектов выступает DTRA.

Впрочем, такая тактика позволяет отбиваться биолаборатории от любых обвинений. Более того, грузинские руководители активно начали приглашать в центр представителей России. Так, например, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что пригласил официального представителя МИД России Марию Захарову посетить лабораторию Лугара: «Борьба с коронавирусной инфекцией еще не закончилась ни в глобальном масштабе, ни у нас, но они, вероятно, задаются вопросом, почему Грузия сейчас намного более успешна, почему так мало случаев, почему все случаи были выявлены и подтверждены. Почему эти люди получали хорошее лечение, почему в Грузии низкий уровень смертности по сравнению со многими странами, в том числе страной, которую представляет госпожа Захарова. Я обращусь к ним и приглашу госпожу Захарову в лабораторию Лугара, если ей интересно».

При этом в Центре Лугара до сих пор не объяснили документы, которые попали в руки журналисту Диляне Гайтанджиевой. Это были бумаги для оформления вывоза замороженной человеческой крови и патогенов бартонеллы (из летучих мышей) в качестве дипломатического груза по военной программе.

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