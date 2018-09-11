Грузинские соцсети: победит ли святой Георгий дракона ксенофобии

Известный грузинский политик Губаз Саникидзе, выступая недавно в эфире телекомпании «Кавкасия», выразил возмущение положением дел в грузинских социальных сетях. По его словам, если в медийном пространстве идет информационная война, то участвовать в ней должны достойные, образованные и свободно мыслящие люди. Оппоненты, считает политик, этим критериям полностью соответствуют, а вот с грузинской стороны, к его сожалению, в ответ не слышится ничего, кроме грязных ругательств, матерщины и других оскорблений. При этом частью грузинских пользователей соцсетей демонстрируется совершенно зашкаливающий уровень невежества, незнания собственной истории, и все это при постоянно декларируемом патриотизме.

Свое выступление Саникидзе закончил горячим обращением к этим людям, призвав их «отлипнуть» от нескончаемых турецких телесериалов и заняться добросовестным изучением грузинской истории.

Насколько все это злободневно, подтвердил свежий пример. Грузинская журналистка Виктория Максоева сняла видеоролик об истории Тбилиси и его жителях армянского происхождения. Во всех крупных многонациональных городах транслируются циклы телепередач, посвященные жизни национальных диаспор, этнических или религиозных групп, их вкладу в культуру и экономику родного города. Но эта совершенно обычная журналистская работа вызвала в соцсетях шквал возмущения.

Что же вызвало такое возмущение у пользователей сетей, по крайней мере, у их определенной части? Журналистка сообщила, что центральная площадь столицы, которая теперь носит название площади Свободы, столетие назад называлась Эриванской, в честь фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского. Кроме того, в центральном районе Сололаки жило много предпринимателей-армян, чьи дома сегодня считаются памятниками архитектуры и являются украшением исторической части нашего общего города. Здесь гостили выдающиеся личности — чего только стоит имя П.И. Чайковского.

Вот после всех этих безобидных «открытий» на журналистку обрушился беспрецедентный поток оскорблений и прямых угроз. Кто-то стал интересоваться номером ее телефона, а слова другого субъекта процитируем дословно: «Дура ты генацвале, не дай Бог если встречу тебя, армянская тварь, мразь».

Как это все можно прокомментировать? Это одноклеточное существо хоть понимает, что желая оскорбить другой народ, он оскорбляет народ грузинский, который, вроде бы, хочет защитить. Наш народ в такой защите не нуждается. Для начала пусть запомнит, что ни один грузин — настоящий грузин — никогда не позволит себе так разговаривать с женщиной. Не хочу, чтобы это выглядело как хвастовство, но грузины воспитываются на других принципах, хотя, к сожалению, в семье не без урода.

А вот мнение, выраженное в цивилизованной, корректной форме (во всех цитатах сохраняется авторская орфография и пунктуация):

«Почему гидом по Тбилиси является человек другой национальности, не все грузины сами историю знают в подробностях, так тут еще и искажает все. Ужас, где это она вычитала. Экзамены должны сдавать все гиды чтоб не вводили туристов в заблуждение».

С этими «возмущенными» ясно одно — коренной тбилисец такого никогда не написал бы. Коренной тбилисец, даже не изучая историю, сотни раз слышал бы от старожилов, как эту площадь они называли Эриванской, проспект им. Ш. Руставели — Головинским, целый район в центре — именем графа Воронцова. Особенно умиляет фраза про «ужас» и «где она это вычитала». Сами хоть раз в жизни, хоть случайно, книгу в руках держали? Спорить с этими людьми и в чем-то убеждать, очевидно, вообще не имеет смысла. Что можно сделать с человеком, который тычет пальцем в небо и уверяет, что солнце — это луна. Причем готов убить любого, кто с этим не согласен.

Все, о чем говорила в видеоролике журналистка — общеизвестные исторические факты. Значит, дело не в защите истины, а в самой банальной армянофобии, если уж называть вещи своими именами. Особо подчеркиваем, что это не относится и не может относиться ко всему грузинскому народу, но то, что какая-то его часть этим ксенофобским недугом поражена, очевидно.

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И проявлений этого больше, чем достаточно. Политические оппоненты Михаила Саакашвили и Зураба Жвания для их полной компрометации всегда пытались использовать «убийственный» фактор их армянского происхождения (по их мнению, в Третьем рейхе звезда Давида значила меньше). А какой ажиотаж вызвало назначение фотохудожника Юрия Мечитова на должность замминистра культуры. Помнится, тогда на телевидение звонили почтенные матроны и в открытом эфире, прося не считать их ксенофобами, говорили о совершенной недопустимости назначения армянина на высокую государственную должность. Все сработало, Мечитов подал в отставку.

Как мы видим теперь, представителей других национальностей нельзя назначать даже гидами. А какой был скандал в связи с установкой на Авлабаре многофигурного памятника героям фильма «Мимино». Опять же в прямом эфире молоденькая кандидат искусствоведения, купаясь в сочувственных звонках, вещала, что на фоне армянофобии и русофобии ставить в центре города памятники Фрунзику Мкртчяну и Евгению Леонову нецелесообразно. Заодно под раздачу попали и Буба Кикабидзе с Георгием Данелия, как представители «пошлого» советского искусства.

«Грузия-фильм» по праву считалась в советское время одной из ведущих киностудий огромной страны, снимавшей десятки прекрасных фильмов. Интересно, сколько кинематографических шедевров снято в Грузии за последние тридцать лет?

И как объяснить этим агрессивным недоумкам, что величие этого фильма Данелия не в комедийных ситуациях, а в гимне лучшим человеческим качествам, которые объединяют представителей разных национальностей в одно и прекрасное целое. Именно этим качествам ксенофобы и объявили тотальную войну. Для этого им необходимо убедить себя в собственной правоте.

«Вот если грузинка в Армению поедет и тот же цирк устроит, дадут ли ей это сделать?» — вопрошает этот горе-патриот.

Вспоминается, как в перестроечные годы, на закате советской власти, первый секретарь ЦК КП Грузии Джумбер Патиашвили встречался со студенчеством в режиме открытых вопросов и ответов. Один из студентов, в царившей тогда атмосфере гласности, задал ему вопрос, который, по его мнению, указывал на вопиющую несправедливость по отношению к грузинскому народу: «Почему в Грузии есть столько армянских школ, а в Армении нет ни одной грузинской?». Патиашвили ответил незамедлительно. Исторически сложилось так, что в Грузии проживало полмиллиона армян, а в Армении всего 800 грузин, самая известная из которых — теперь уже покойная академик Тинатин Асатиани. Получилось так, что все эти люди школы уже давно окончили и открывать их в Армении просто некому. Кстати, в Ереване одна из крупнейших магистралей называется Тбилисское шоссе, и никого из местных жителей это не обижает и не оскорбляет.

То, что в Грузии и ее столице проживают представители сотни национальностей — это предмет нашей гордости. В нашем городе жили и творили Ованес Туманян, Габриел Сундукян, почти весь цвет армянской литературы 19−20 веков. Наша гордость — наши земляки — Арам Хачатурян, Тигран Петросян, Сергей Параджанов. Они всей своей жизнью прославляли и нашу Грузию. Мы гордимся Пушкиным, Грибоедовым и Лермонтовым, Толстым и Чайковским, Есениным и Маяковским, академиками Примаковым и Бураковским. Наша маленькая Грузия, обогнав весь мир, послала в космос первого космонавта, потому что Юрий Гагарин — первый грузинский, армянский, узбекский, эстонский и много еще чей космонавт. Вот это должны понять фашиствующие подонки. Помнить и то, что один из последних гвоздей в крышку фашистского гроба вбил младший сержант Мелитон Кантария, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше здания Рейхстага.

Ксенофобия — предтеча фашизма. Кто знает, будь в нашей стране поменьше людей, путающих патриотизм с национал-шовинизмом, не было бы и конфликта с нашими братьями — абхазами и осетинами.

В центре Тбилиси, на бывшей Эриванской площади, стоит высокая колонна, на вершине которой cвятой Георгий Победоносец копьем поражает вселенское зло. Это символ того, что грузинский народ победит дракона ксенофобии.

Давид Купатадзе (Тбилиси), Dalma News





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