Грузинская «игра престолов»

Результаты прошедших на днях президентских выборов в Грузии для многих оказались неожиданными, пишет колумнист украинского еженедельника «2000» Вадим Анастасиади. Мало кто думал, что независимый кандидат Саломэ Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», не сможет одержать победу (38,64%, или 615 433 голосов) в первом же туре.

И прежде всего не ожидали этого лидеры самой правящей партии: проводимые ими исследования общественного мнения вроде бы свидетельствовали об убедительном превосходстве госпожи Зурабишвили над двадцатью четырьмя конкурентами.

Но… кандидат от «Национального движения» экс-министр иностранных дел в правительстве Саакашвили Григол Вашадзе, которого поддержали с десяток малозначащих непарламентских политических объединений, отстал от Саломэ лишь на один процент (37,74%, или 600 970 голосов). Впрочем, всем прекрасно известно, что Вашадзе — подставная фигура. Главный «герой» предвыборной кампании оппозиционеров — Михаил Саакашвили, предпринявший очередную попытку въехать в виноградную республику на белом коне.

По мнению наблюдателей, такой грязной предвыборной кампании, как в нынешнем году, в Грузии не было давно. Особенно изощрялись сторонники Григола Вашадзе, которые норовили втоптать свою основную соперницу в грязь в «лучших» традициях саакашвилиевских пиар-технологий. Были преданы забвению элементарные нормы приличия. Удивительный поворот: в 2004 г. Саакашвили, занимавший пост президента, буквально упросил французского лидера Жака Ширака отпустить тогдашнего посла Франции в Тбилиси Саломэ Зурабишвили на работу в Грузию, мотивируя тем, что «дипломата такого уровня в стране никогда не было».

А сегодня ее, женщину, родившуюся и выросшую во Франции, не владеющую русским языком и ни разу не бывавшую в России, единомышленники Саакашвили и он сам чуть не ежедневно в эфире телеканала «Рустави-2» обвиняли в том, что она является российским проектом и прибыла, мол, в Грузию с инструкциями от самого Путина. «Более того: в предательстве саакашвилиевские подголоски обвиняют не только даму — кандидата в президенты, но и всех, кто осмелился отдать за нее в первом туре свои голоса — а это, как мы уже сказали, более 600 тысяч человек. Каково?» Впрочем, обвинениями в тайном «русофильстве» пользовались и люди из штаба Зурабишвили, то и дело обвиняя оппонентов в связях с Кремлем. Сама же Саломэ заявила, что не уступит Грузию России с ее ставленником Вашадзе, начинавшим свою дипломатическую карьеру в МИД СССР, и будет биться с ним до победного конца.

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Откровенная русофобия — основная отличительная черта нынешнего противостояния кандидатов в президенты и их сторонников. Но складывается впечатление, что это — лишь внешняя сторона предвыборной схватки, которая бросается в глаза из-за отсутствия у кандидатов других серьезных аргументов. Например, Григол Вашадзе обещает в случае своего избрания увеличить размер ежемесячных выплат пенсионерам до 400 лари (сейчас пенсия составляет 180 лари, т. е. немногим более 60 долл.). Он громогласно уверяет нуждающихся пожилых людей, что между ними и пенсией в 400 лари стоит миллиардер Иванишвили, и стоит лишь это препятствие устранить, как жизнь тотчас же наладится, и кошелек станет толще.

Комментируя это обещание, кинорежиссер Гога Хаиндрава говорит, что не только Вашадзе с Саакашвили, но и все банки Грузии вместе взятые, если бы даже захотели, не смогли бы выполнить его в нынешней экономической ситуации.

Итак, первый раунд противостояния претендентов — боевая ничья.

Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Судя по всему, грузинские власти восприняли неблагоприятный для себя исход первого тура выборов как тревожный сигнал, требующий коренной реорганизации работы. А она давно назрела.

«В стране очень многое надо менять в кратчайшие сроки, посыл общества принят и осознан» — так оценил премьер-министр Мамука Бахтадзе результаты голосования на выборах. Премьер считает, что власть получила четкий посыл о своих ошибках и ожиданиях общества. Он пообещал, что во втором туре будет максимально обеспечено единение сторонников партии, в т. ч. и тех людей, которые 28 октября не участвовали в голосовании.

Свою оценку выборам дал президент Георгий Маргвелашвили. Он сказал, что пять лет назад, во время собственной предвыборной кампании, причем с половиной того финансового ресурса, который госпожа Зурабишвили задействовала ныне, кандидат от «Грузинской мечты» (т. е. он сам) получил 62% голосов — притом что президентом страны был Саакашвили и ни одна городская или районная структура «Грузинской мечте» не принадлежала. Ситуация кардинально изменилась.

С чем это связано?

«На протяжении пяти лет я весьма открыто, в т. ч. посредством СМИ, говорил правящей партии о том, что, на мой взгляд, является с их стороны правильными политическими шагами, а что — ошибками. К сожалению, в ответ я слышал лишь критику и несправедливые нападки в свой адрес. Что ж, моя миссия подходит к концу. Теперь пусть сами читают те месседжи, которые адресует им общество», — сказал Георгий Маргвелашвили.

Просочились сведения, что результаты выборов вызвали в «Грузинской мечте» серьезную тревогу. Так, по информации источника агентства «Ньюпост», в стеклянный дворец Бидзины Иванишвили в Тбилиси один за другим были вызваны высокопоставленные чиновники, на которых обрушилась ярость председателя партии. Лидерам «Грузинской мечты» сказали, что, «если во втором туре выборов Зурабишвили не выиграет убедительно, кое-кто окажется на политической свалке». Побывали во дворце Иванишвили отец и сын Бигвава, проводившие для «Грузинской мечты» оптимистические предвыборные экзитполы». Иванишвили орал на них: мол, деньги, которые вы взяли, вернете до последнего».

В день выборов серьезный дискомфорт, конечно, испытала сама Саломэ Зурабишвили. Дело в том, что после завершения процедуры голосования ее публично поздравили с победой в первом же туре спикер парламента Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь «Грузинской мечты», столичный мэр Каха Каладзе. Однако спустя несколько часов после оваций и цветов празднование было отменено, и правящей партии пришлось признать неизбежность второго тура голосования.

На следующий день Зурабишвили не пришла ни в штаб, ни в офис партии. Не исключено, что ее разозлил комментарий Кахи Каладзе, который сказал, что «главной ошибкой партии была поддержка Зурабишвили», — об этом с ликованием сообщил телеканал «Рустави-2». Сама претендент на пост главы государства в ответ на просьбы журналистов поделиться своими ближайшими планами ограничивалась словами: «Скажу, когда соберусь». Позднее эти слова стали популярным мемом в социальных сетях.

А как встретили выход во второй тур Григола Вашадзе и собственное поражение на выборах остальные кандидаты в президенты? Давид Бакрадзе, представлявший на выборах партию «Европейская Грузия», а также Гига Бокерия и Гиги Угулава — другие лидеры этой партии, отпочковавшейся от «Нацдвижения» Михаила Саакашвили, тотчас заявили, что поддержат во втором туре Вашадзе. Они сказали, что «Европейская Грузия» планирует провести консультации на этот счет с «Национальным движением». Как отметила депутат от «Европейской Грузии» Эленэ Хоштария, у ее партии есть серьезные отличия от «Национального движения», и эти отличия никуда не исчезли, но главная задача теперь — остановить Саломэ Зурабишвили.

Остается добавить, что единственным отличием «Европейской Грузии» от «Национального движения» являлось критическое отношение к Саакашвили и отказ воспринимать этого «мамлюка» и «апатрида» (так стали называть Бакрадзе, Бокерия, Хоштария и Ко экс-президента Грузии после его бегства в Украину и отказа от грузинского гражданства) лидером партии. Нынешний радикальный поворот в мировоззренческой позиции лидеров «Европейской Грузии» вызывает множество вопросов, если только не считать, что прежние «расхождения» двух крыльев «Национального движения» являлись всего-навсего уловкой, игрой.

Эпатажный кандидат Зураб Джапаридзе, тоже бывший «национал», а ныне лидер партии «Гирчи» («Шишка»), получивший на выборах неожиданно большое (2,3%) количество голосов, тоже сказал, что во втором туре будет голосовать за Григола Вашадзе. Впрочем, делать это он будет, судя по всему, с явным отвращением. «Во втором туре я буду голосовать за человека, который обозвал меня и сотни тысяч моих сограждан педофилами и карьерным пиком которого, если бы не Саакашвили, было бы чиновничество среднего уровня в министерстве иностранных дел Советского Союза», — написал Джапаридзе на своей странице в соцсети.

Правда, решение лидера «Гирчи» вовсе не означает, что его выбору должны последовать остальные товарищи по партии.

«Гирчи» существует три года, и мне никогда не приходило в голову призывать однопартийцев поддерживать какую-либо партию. Они — свободные люди и сами отвечают за свои действия. Тем более что я на 100% уверен: вскоре после выборов и один, и другой кандидат совершат такие поступки, из-за которых заслужат от меня крепкую матерщину. Любая попытка убедить меня в том, что якобы один кандидат менее плохой или менее опасен, чем другой, является… мастурбацией», — говорит Джапаридзе.

Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили, получивший на выборах 2,5% (36 тыс. голосов), сказал, что не поддержит во втором туре ни одного из кандидатов в президенты: «Ни в одном кандидате не вижу потенциала объединителя страны, которому я бы доверил будущее Грузии».

Тревога по поводу результатов выборов в «Грузинской мечте» сменилась озабоченностью. «Если Григол Вашадзе выиграет выборы, это будет реальный шаг в сторону начала гражданской войны. Я в этом уверен», — убежден депутат от правящей партии Гедеван Попхадзе.

Парламентарий отметил, что в ЕНД царят «реваншистские настроения». Там не скрывают, что хотят вернуть в Грузию Саакашвили, а также освободить из заключения бывшего премьера — отставного главу МВД Вано Мерабишвили и бывшего главу Минобороны Бачо Ахалая.

Обеспокоенность в связи с высокими результатами Вашадзе высказал и другой член парламентского большинства — Нукри Кантария.

«Второй тур — это обычный демократический процесс. Но вызывает беспокойство то, что за Саломэ Зурабишвили, которую мы поддерживаем, по пятам следует кандидат от «Нацдвижения», — заявил депутат. Он отметил, что причины такой ситуации «Грузинская мечта» должна искать в себе: «Произошло оживление «Национального движения», своего рода политическая франкенштейнизация, и авторами этого действа, к нашему сожалению, являемся мы сами». И правящая партия ко второму туру должна постараться максимально мобилизовать своих избирателей, включая тех, кто поддерживал «Грузинскую мечту» раньше, но по ряду причин отошел в сторону.

«В партии планируются кадровые изменения», — сказал один из лидеров «Грузинской мечты», парламентарий Мамука Мдинарадзе. В офисе партии прошли консультационные встречи, в которых участвовал Бидзина Иванишвили.

«В штабе многое требует перестановки, в т. ч. по линии партийной работы. Возможно, появятся новые лица. Естественно, партия усилит свою работу, и результаты будут адекватными», — заявил Мдинарадзе.

Кем-то стал усиленно распространяться слух о том, что Зурабишвили якобы грозится снять свою кандидатуру. В ответ парламентарий Анри Оханашвили сказал: «Это абсолютная дезинформация. Саломэ Зурабишвили продолжит борьбу за победу во втором туре. Все сторонники „Грузинской мечты“ будут мобилизованы».

А еще день спустя о своей решимости бороться за президентский пост и одержать победу заявила сама Саломэ. Она сказала, что не бросит ни в коем случае начатое дело и не позволит вернуться к власти в Грузии Саакашвили и компании.

В том, что оппозиционеры ведут дело именно к этому, сомнений нет ни у кого. Но для достижения этой цели надо политически уничтожить миллиардера Иванишвили, который сам загнал себя в угол многочисленными обещаниями населению накануне парламентских выборов-2012, большая часть которых так и осталась невыполненной. Шесть лет назад люди увидели в миллиардере своеобразного Годо, мессию, который придет и решит все проблемы. Но Иванишвили не только не сделал этого, но и спустя год покинул пост премьер-министра, передав бразды правления страной своим менеджерам. Безграничное доверие, которым пользовался в Грузии «всемогущий Бидзина», постепенно улетучивалось, на смену пришло разочарование. Вот и приходится пожинать ныне плоды.

По данным Центризбиркома, первый тур президентских выборов проигнорировали почти 54% граждан, имеющих право голоса. Накануне второго тура «Грузинская мечта» рассчитывает именно на то, что угроза второго пришествия Саакашвили побудит этих людей явиться к урнам для голосования и выразить свое отношение к «кровавому режиму» Мишико.

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Стало известно, что телеканал «Имеди» заявил о переходе на чрезвычайный режим работы в связи со вторым туром президентских выборов и «возможным возвращением к власти бывшей правящей партии «Национальное движение».

«Телекомпания „Имеди“ и ее владельцы — семья Бадри Патаркацишвили — на себе испытали, что означает „Национальное движение“ у власти. Поэтому „Имеди“ в предвыборный период меняет эфирную сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся», — сказано в заявлении телеканала.

Активную поддержку оказывает Саломэ Зурабишвили партия «Альянс патриотов», которая планирует провести на центральной площади столицы многотысячную акцию сторонников независимого кандидата в президенты. «Речь идет вовсе не о том, чтобы оказать поддержку Иванишвили, правительство которого допустило множество ошибок в управлении страной, — подчеркивают организаторы акции, — а о том, чтобы не допустить возвращения в Грузию авторитарного режима».

И еще одна информация: в соответствии с решением руководства партии «Грузинская мечта» ее центральный штаб ко второму туру возглавит председатель парламента Ираклий Кобахидзе, а тбилисский штаб — Каха Каладзе.

Тем временем в Центризбиркоме завершились консультации в связи с назначением второго тура президентских выборов: предположительно он пройдет 26 ноября.

От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта «Свободной Прессы» и украинской газеты «2000». Сегодня еженедельник «2000» остается одним из немногих объективных украинских СМИ.

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