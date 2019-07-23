Группа Приват присоединилась к дизельным тендерам Укрзалізниці. ТЭК, Экономика

Группа Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова решила возобновить участие в тендерах Укрзалізниці на поставку дизельного топлива. Об этом сообщает enkorr ссылкой на протокол раскрытия предложений по восьми тендерам УЗ на поставку 100 000 тонн ДТ в системе ProZorro.

Издание сообщает, что компания Оил-Трейд 2018 (Кременчуг) предложила по двум из восьми тендеров поставить 20 000 тонн дизтоплива производства Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (Укртатнафта).

Оил-Трейд 2018 зарегистрирована на двух жителей Днепра — Андрея Алексеева и Виталия Островского. Однако, как отмечает издание, ряд косвенных улик дают основание утверждать, что реальный владелец компании — группа Приват.

Во-первых, в тендерной документации Оил-Трейд 2018 указало, что в первом полугодии 2019-го поставляло кременчугские нефтепродукты для ряда подконтрольных Привату промышленных предприятий: ДнепрАзоту, Никопольскому ферросплавному заводу, Аэропорту Днепропетровск и другим.

Во-вторых, весной 2019 на тендере на поставку ДТ, компания ТПГ Альфа подала справку, указав, что Оил-Трейд 2018, как ее поставщик, является постоянным представителем Укртатнафты в Кременчуге.

Помимо Оил-Трейд 2018 в тендере Укрзалізниці также намерены участвовать компании Альянс Энерго Трейд, Wexler Group (в лице Анвитрейд), ОККО, SOCAR, Газтрим и Трейд Коммодити (в лице Торум).

Предварительно аукцион назначен на конец августа.

Укрзалізниця – крупнейший потребитель дизельного топлива. В 2017 году компания законтрактовала 385 000 тонн дизеля, в 2018-м – 327 000 тонн. В 2017-м крупнейшими поставщиками ДТ для УЗ были Трейд Коммодити (50% объема), Элемент Нафта (26%), WOG (17%), в 2018 г. — Wexler Group (40%), Трейд Коммодити (38%), Socar (20%).





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