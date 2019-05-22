Группа Prada реструктурирует свою сеть оптовых продаж

Prada продолжает реструктурировать свою сеть продаж и сообщает об изменениях в канале оптовой торговли. В 2018 году на оптовые продажи итальянской люксовой группы, составившие 566 млн евро (40,6 млрд рублей*), пришлось не более 18 % от ее общего товарооборота; по сравнению с предыдущим годом данное направление продемонстрировало рост на 1 %. Оптовую торговлю компания расценивает как важную составляющую своего бизнеса, о чем Prada заявила в опубликованном в марте годовом финансовом отчете, проинформировав также о своем намерении и далее работать в этом сегменте, «более избирательно подходя к выбору партнеров, особенно в Европе».

В апреле Prada открыла новый бутик в Монте-Карло — Prada

В выпущенном недавно релизе Prada Group сообщает о желании «дальнейшей оптимизации своей сети независимых оптовых партнеров». Данное решение было принято 16 мая советом правления компании после «подробного анализа структуры оптовых сетей группы и вывода о том, что оптовый рынок все более усложняется и фрагментируется».

Сокращения в основном коснутся оптовой сети Prada в Италии и Европе, их цель – сбалансировать цены на продукцию группы в разных точках продаж. Своим приоритетом компания считает «привести в максимальное соответствие ценовую политику в розничной торговле и диджитал-сегменте». Это должно «усилить позиции брендов Prada, тем самым обеспечив им долговременный рост в контексте устойчивого развития», отмечает итальянская корпорация.

Издержки, понесенные вследствие прекращения сотрудничества группы с рядом независимых ритейлеров, будут компенсированы приходом новых диджитал-партнеров и электронной коммерцией. Также в планах компании на 2019 год – расширение омниканального подхода и мероприятия, направленные на улучшение клиентского опыта. Новый сайт Miu Miu.com в этом году будет запущен в Соединенных Штатах, Азии и на Ближнем Востоке. Электронная коммерция Prada и Miu Miu будет введена на новые рынки, в то время как Car Shoe откроет интернет-магазин. Кроме того, Prada Group нацелена на большее количество коллабораций с маркетплейсами.

Также компания недавно укрепила партнерство с американским разработчиком программного обеспечения Adobe, чтобы получать продвинутые технологические решения для улучшения клиентского опыта и тестировать новые опции в сфере коммуникаций и маркетинга, таким образом, получая возможность обеспечить наиболее эффективную интеграцию сетей «онлайн» и «оффлайн».

С 634 бутиками в мире (по состоянию на конец 2017 года их было 625) – если принимать во внимание все бренды группы – розничная сеть по-прежнему остается драйвером 81,7 % доходов Prada. В прошлом году она выросла на 7 % без учета курсовых колебаний (на 3,6 % по опубликованным данным).

В 2018 году группа, в портфеле которой бренды Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe и Marchesi, открыла 29 и закрыла 20 бутиков, а реновировала или переместила в новые локации 120 магазинов.

Миланский модный дом Prada, во главе которого стоят Миучча Прада и Патрицио Бертелли, в 2018 году зарегистрировал рост товарооборота почти на 3 % до 3,142 млрд евро (225,4 млрд рублей). Без учета колебаний курса продажи выросли на 6 %. А вот чистая прибыль Prada снизилась на 17,5 %, составив 205,4 млн евро (14,7 млрд рублей).



*Здесь и далее по курсу xe.com на 22 мая 2019 года

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