Группа Piquadro (Lancel) по итогам фингода 2019/20 выросла на 3,2%

Группа Piquadro зарегистрировала рост годовых продаж на 3,2 %, который тем не менее значительно замедлился в четвертом квартале в связи с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса. Эта базирующаяся в Болонье компания специализируется на сумках и багажных принадлежностях для бизнеса и путешествий: в конце 2016 года Piquadro приобрела бренд изделий из кожи премиум-класса The Bridge, а в 2018 году – культовую французскую марку сумок Lancel. По результатам фингода 2019/20 – он завершился 31 марта – Piquadro реализовала продажи на сумму 152,2 млн евро (12,2 млрд рублей).

Lancel стал драйвером годового роста Piquadro — lancel.com



Как фирма указывает тут же в релизе, рост товарооборота объясняется, главным образом, консолидацией продаж Lancel на протяжении всех 12 месяцев отчетного периода – против десятимесячной консолидации в предшествующем фингоду.

По итогам фингода 2019/20 объем продаж Lancel зафиксировался на отметке 53,6 млн евро (4,3 млрд рублей), в сравнении с предыдущим отчетным периодом, увеличившись сразу на 13,9 %. Доля канала прямых продаж в структуре торговли лейбла – это 63 собственных бутика и площадка электронной коммерции – составляет 84,4%. В период с января по март (в этом месяце были закрыты не только магазины марки, но и мультибренды, в которых представлена ее продукция) обороты Lancel упали на 16,5 %.

Piquadro, ключевая марка в портфолио группы, сгенерировала по продажам 72 млн евро (5,7 млрд рублей), что на 5,1 % меньше, по сравнению с фингодом 2018/19. Оптовые продажи (56,3 % от всего товарооборота) бренда ушли вниз на 8,2 %, прямые продажи показали минус 0,6 %, а вот электронная коммерция Piquadro значительно выросла – плюс 27,3 %. Впрочем, в последнем квартале лейбл констатировал падение на 27,8 %.



Что касается объема продаж The Bridge, то он достиг 26,7 млн евро (2,14 млрд рублей), показав, в сравнении с предыдущим фингодом, плюс 0,6 %. Правда, в период с января по март текущего года продажи The Bridge просели сразу на 28,7 %.

С точки зрения географии, группа указала на негативную динамику – минус 4,3 % – в Италии, являющейся для Piquadro главным рынком сбыта (на эту страну приходится половина совокупного товарооборота компании). В Европе продажи увеличились на 13,6%, драйвером торговли стал дом Lancel.

По текущему фингоду фирма на данный момент не дала никакого прогноза.

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