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Группа OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni): уверенный рост и экспансия в Китай

E-commerce 11 Мар 2020
Группа OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni): уверенный рост и экспансия в Китай
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Итальянская группа OTB завершила 2019 год на оптимистичной ноте, зарегистрировав рост не только по всем своим маркам (Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf и Amiri), но также и предприятиям – Staff International и Brave Kid. Объем продаж компании по итогам прошлого года зафиксировался на отметке 1,53 млрд евро (124 млрд рублей*), увеличившись на 6,4%. Розничные продажи (только в физических магазинах) выросли на 9% и составили 33% от совокупного товарооборота группы. Оптовые продажи показали рост на 2%. Выросла (+5%) и электронная коммерция OTB.

Убальдо Минелли, гендиректор OTB


Консолидированный показатель EBITDA корпорации в отчетном периоде достиг 190 млн евро (15,4 млрд рублей*), прибыль до уплаты процентов и налогов составила 18 млн евро (1,4 млрд рублей), продемонстрировав, в сравнении с предыдущим фингодом, значительное изменение тренда. В 2019 году OTB масштабно инвестировала: стала акционером бренда Amiri, увеличила (с 51% до 70%) свою долю в капитале Viktor&Rolf и открыла более семидесяти монобрендов на глобальном рынке.

С географической точки зрения, самым успешным регионом для OTB оказалась Япония (первый рынок группы, после Европы, генерирующий 25% в ее совокупном товарообороте), выросшая на 13 %, далее следует Китай (+7,2%) – как уточнил для FashionNetwork.com гендиректор OTB Убальдо Минелли (Ubaldo Minelli), в ближайшей перспективе корпорация делает большую ставку на Поднебесную.

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fiber_manual_record


fiber_manual_record


fiber_manual_record


fiber_manual_record


fiber_manual_record


fiber_manual_record

«По сравнению с нашими конкурентами, мы менее широко представлены на китайской территории, так как позднее начали ее осваивать. На данный момент у нас 73 магазина в Китае, которыми мы управляем напрямую, в основном это торговые точки Diesel и Marni. Шестнадцать таких магазинов мы открыли в 2019 году. В нашем стратегическом плане на 2019-2021 годы предусмотрены серьезные инвестиции в китайский рынок, который, как мы считаем, обладает большим потенциалом. В наш бюджет на 2020 год уже заложено открытие еще двадцати магазинов в Китае», – объяснил Убальдо Минелли.

«Мы не предпринимали ничего кардинального в связи с коронавирусом. Мы не закрыли магазины – закрывались только наши бутики в торговых центрах, на несколько дней прекращавших работу, – не отменили ранее запланированные события, а только перенесли их на вторую половину года. Мы сократили рабочий день и в магазинах, и в офисах, прибегнув к таким опциям по оптимизации удаленной работы, как Skype и WeChat, которыми мы пользуемся для организации тренинг-сессий для сотрудников, работающих в наших торговых точках, это примерно триста человек. Безусловно, мы следим за ситуацией, хотя пока трудно точно оценить ее последствия».

Maison Margiela — Haute Couture — Весна-Лето 2020


Теперь картина отдельно по маркам. Продажи Diesel вновь обрели растущую динамику – плюс 2,6% и 870 млн евро (70,5 млрд рублей*), драйвером процесса стало открытие 45 новых монобрендов. Прямые электронные продажи выросли на 24,3%; а с учетом онлайн-продаж при посредничестве партнеров, онлайн-коммерция Diesel сгенерировала 11 % от всего товарооборота лейбла.

Очень заметно вырос Maison Margiela – плюс 36% и 200 млн евро (16,2 млрд рублей*), ускорившись по розничному и онлайн-направлениям. Кроме того, больше весомости приобрел сегмент аксессуаров Margiela, на который отныне приходится 60% продаж марки.

Marni, в свою очередь, сосредоточился на завоевании более молодой аудитории, и теперь половину клиентов бренда составляют люди в возрасте менее 35 лет. Продажи Marni выросли более чем на 8% до 170 млн евро (13,7 млрд рублей*), на сегмент аксессуаров в товарообороте марки приходится 58%. Продолжается и развитие розничной сети Marni: в минувшем году лейбл открыл восемь новых магазинов, в числе которых флагманы в Омотэсандо в Токио и на Максимилианштрассе в Мюнхене.

Viktor&Rolf в отчетном периоде тоже вырос – примерно до 200 млн евро (16,2 млрд рублей*), как и Amiri: этот лос-анджелесский бренд, основанный в 2014 году Майком Амири, взлетел на 49% до 60 млн евро (4,8 млрд рублей*).

Marni — Womenswear — Осень-Зима / 2020-21


Растет и Staff International – плюс 9% и 410 млн евро (33,3 млрд рублей*). Бизнес-модель этого предприятия, с одной стороны, заключается в производстве и дистрибуции товаров по лицензии (для Dsquared, Just Cavalli и с недавних пор для Koché), а с другой – только в производстве (в рамках лицензионных соглашений) для принадлежащих OTB марок Maison Margiela, Marni и Diesel (аксессуары). Наконец, Brave Kid – компания в структуре OTB, которая специализируется на разработке, производстве и дистрибуции для детских лейблов одежды и аксессуаров, – зарегистрировала рост продаж на 6,4% до 47 млн евро (3,8 млрд рублей*).

«В ближайшие месяцы в фокусе нашего внимания останется развитие деятельности наших брендов и предприятий с особенным акцентом на Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заключил Убальдо Минелли.

По курсу xe.com на 11 марта 2020 года

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