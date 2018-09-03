Группа компаний «Касса24» меняет «Спектр»

Группа компаний «Касса24» — ведущий национальный оператор электронных платежей и финансовых услуг Казахстана, сообщает об успешном завершении процесса ребрендинга, начатого весной текущего года. Переход бизнеса группы на новый этап развития требует привлечения внимания к новым индивидуальным услугам и сервисам, которые будут предложены казахстанцам управляющей компанией под новым интегрированным брендом «SPEKTR».

ВЛАДИМИР РУППЕЛЬ — директор управляющей компании «SPEKTR»:

«За 10 лет развития мы прошли путь от региональной компании до национального оператора электронных платежей и финансовых услуг. Рост бизнеса, изменение его масштабов и переход от массовых к индивидуальным электронным решениям для казахстанцев, причем как в сфере B2C, так и в B2B – все это обусловило запуск процесса ребрендинга. Ребрендинг затрагивает все сферы группы наших компаний: мы запускаем новые продукты, стремимся обеспечить должное качество обслуживания наших клиентов и партнеров, обновляем наш логотип и самое главное, меняемся и мы — сотрудники компании».

Новый интегрированный бренд затронет следующие направления бизнеса группы:

Семейство 24 – включающие в себя уже знакомые для казахстанцев платёжную система Kassa24, электронный кошелек Plus24 (прежнее название «Личная касса»), платформу для размещения рекламы Jarnama24.

На сегодняшний день Группа компаний обеспечивает проведение различных операций в цифровом и реальном мире, предоставляющие возможность быстро и безопасно совершать оплату услуг или товаров с помощью платежных терминалов, интернета или мобильного приложения. Максимально упрощенные и удобные решения для пользователей – главные направления развития Семейства 24.

Семейство My – сервис по доставке посылок ­– сеть постоматов MyPost, сервис по доставке и краткосрочному хранению продуктов MyFrost и сервис по доставке деловой корреспонденции MyCorr.

Электронная коммерция стремительно развивается, предлагая потребителю более широкий ассортимент товаров, в сравнении с традиционными магазинами. Однако вопрос доставки и логистики все еще остро стоит на повестке дня, помощь в решении которого будет оказывать Семейство My.

Семейство Pult – web-портал с бизнес-инструментами для владельцев малого и среднего бизнеса.

Новое семейство Pult предлагает удобные и безопасные онлайн-технологии для малого и среднего предпринимателя для внедрения цифрового учета продаж и товаров, создания собственных систем лояльности — весь комплекс IT-продуктов, который раньше был доступен только крупному бизнесу.

Напомним, за 10 лет существования компании, командой уже были разработаны более 20 программных продуктов, способствовавших появлению и укреплению платежного рынка страны. На сегодняшний день ежедневно сервисами и услугами компании пользуются более 200 тысяч человек, а общая сумма проведенных платежей только за первое полугодие 2018 года составила более 150 миллиардов тенге.

Электронный кошелек Plus24, ранее «Личная касса», стал одним из надежнейших помощников казахстанцев в сфере электронных финансов, благодаря упрощенной схеме регистрации, возможности выгодно отправлять и получать средства и повышенной безопасности переводов. Достаточно сказать об 8-кратном росте оборота платежей с его использованием в первой половине 2018 года.

О компании

Группа компаний Spektr, ранее «Касса24», основана в Казахстане в 2009 году и является многофункциональной системой электронных платежей и финансовых услуг для населения Казахстана: платежи (все виды платежей доступно, быстро, безопасно, выгодно), электронные кошельки (оплата сотовой связи или товара в интернет-магазине без очередей, не выходя из дома или офиса), постоматы (современная альтернатива почте и курьерской доставке).

Благодаря группе компаний «Касса24» ежемесячно 7,5 миллионов казахстанцев пользуются доступными способами быстрой оплаты всех видов товаров и услуг, а также сервисом по доставке заказов, сделанных в online — магазинах и по каталогам, в автоматизированные терминалы выдачи отправлений.

Компания предлагает самые популярные и удобные инструменты и технологии. Крупнейшая в Казахстане терминальная и постоматная сеть, удобный электронный кошелек позволяют не только удобно оплачивать услуги, но и комфортно получать товары.

«Касса24» успешно прошла учетную регистрацию национального банка РК и проверку со стороны Министерства информатизации и связи.

В августе 2018 года группа компаний «Касса24» преобразована в управляющую компанию «Spektr».

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