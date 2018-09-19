Группа ICU проводит Ukrainian Financial Forum 2018 в Одессе

«Программа форума существенно отличается от наших прошлогодних конференций, акцентируя внимание на мировом финансово-экономическом контексте, инновационном инвестировании и новейших тенденциях в управлении капиталом. В публичной дискуссии встретятся лидеры из разных сфер украинского и международного бизнеса, а также регуляторы, определяющие правила работы рынков в нашей стране и за рубежом», – рассказал Константин Стеценко, управляющий партнер группы ICU.
В частности, эксперты ведущих мировых финансовых рынков, в том числе, Китая, США и Великобритании, в ходе форума очертят направления развития глобальных экономик на ближайшие годы. А представители украинского правительства и крупного бизнеса расскажут о последствиях для Украины мировых финансовых процессов и поделятся планами реформ.
«Украина не является замкнутой экономической системой. Глобуса под названием «Украина» нет. Поэтому мы должны вписывать наши экономические планы и инициативы в тенденции глобальной экономики, постоянно продолжать реформы, призванные обеспечить конкурентоспособность страны в контексте быстро меняющихся рыночных условий», – отметил Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.
Ключевыми спикерами #UkrFinForum18 станут четыре экономиста с мировыми именами: Нараяна Кочерлакота, профессор экономики Университета Рочестера (США), экс-президент и генеральный директор Федерального резервного банка Миннеаполиса; доктор Кейу Джин, профессор экономики Лондонской школы экономики, член консультативного комитета Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая; доктор Джером Бут, основатель Ashmore Group — одной из крупнейших европейских инвестиционных компаний, специализирующейся на развивающихся рынках, автор книги «Развивающиеся рынки в перевернутом мире: сложные взгляды на распределение активов и инвестиции»; а также Эдвард Лукас, более 20 лет служивший редактором британского журнала «The Economist», эксперт в международных отношениях, автор бестселлера «Новая холодная война».
В рамках двухдневной программы состоится 15 панельных дискуссий:
- Глобальная финансовая система и мировая экономика: чего ждать Украине от двух сверхдержав;
- Станет ли политика препятствием для движения вперед? Реформы в год выборов (политический и инвестиционный аспект);
- Меняя подходы в энергетическом секторе Украины;
- Революция альтернативной энергетики;
- Государство как эффективный собственник;
- Ставка на будущее: организованная торговля на товарных рынках Украины;
- Что может измениться за год: взгляд в будущее украинской экономики;
- Пенсионная реформа в Украине с точки зрения европейских практик;
- Утраченные возможности на развивающихся рынках;
- Продавать или не продавать: как сдвинуть с мертвой точки приватизацию в Украине;
- Блокчейн: возможности и угрозы технологии;
- Инфраструктура рынка капиталов и финансовые инструменты в Украине: на пути к европейским стандартам;
- Широкие возможности венчурных инвестиций;
- Рынок суверенных и корпоративных облигаций: анализ достижений и перспективы сектора;
- Украинские стартапы: истории успеха из первых уст.
Форум организован в партнерстве с Киевской Школой Экономики – учебным заведением мирового уровня, которое входит в число ведущих учебных заведений в Европе.
Программа #UkrFinForum18 – www.ukrfinforum.com
Cправка.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.
Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.