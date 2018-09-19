Группа ICU проводит Ukrainian Financial Forum 2018 в Одессе

«Программа форума существенно отличается от наших прошлогодних конференций, акцентируя внимание на мировом финансово-экономическом контексте, инновационном инвестировании и новейших тенденциях в управлении капиталом. В публичной дискуссии встретятся лидеры из разных сфер украинского и международного бизнеса, а также регуляторы, определяющие правила работы рынков в нашей стране и за рубежом», – рассказал Константин Стеценко, управляющий партнер группы ICU.

В частности, эксперты ведущих мировых финансовых рынков, в том числе, Китая, США и Великобритании, в ходе форума очертят направления развития глобальных экономик на ближайшие годы. А представители украинского правительства и крупного бизнеса расскажут о последствиях для Украины мировых финансовых процессов и поделятся планами реформ.

«Украина не является замкнутой экономической системой. Глобуса под названием «Украина» нет. Поэтому мы должны вписывать наши экономические планы и инициативы в тенденции глобальной экономики, постоянно продолжать реформы, призванные обеспечить конкурентоспособность страны в контексте быстро меняющихся рыночных условий», – отметил Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Ключевыми спикерами #UkrFinForum18 станут четыре экономиста с мировыми именами: Нараяна Кочерлакота, профессор экономики Университета Рочестера (США), экс-президент и генеральный директор Федерального резервного банка Миннеаполиса; доктор Кейу Джин, профессор экономики Лондонской школы экономики, член консультативного комитета Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая; доктор Джером Бут, основатель Ashmore Group — одной из крупнейших европейских инвестиционных компаний, специализирующейся на развивающихся рынках, автор книги «Развивающиеся рынки в перевернутом мире: сложные взгляды на распределение активов и инвестиции»; а также Эдвард Лукас, более 20 лет служивший редактором британского журнала «The Economist», эксперт в международных отношениях, автор бестселлера «Новая холодная война».

В рамках двухдневной программы состоится 15 панельных дискуссий:

Глобальная финансовая система и мировая экономика

Станет ли политика

Меняя подходы в энергетическом секторе Украины;

Революция альтернативной энергетики;

Государство как эффективный собственник;

Ставка на будущее: организованная торговля на товарных рынках Украины;

Что может измениться за год: взгляд в будущее украинской экономики

Пенсионная реформа в Украине с точки зрения европейских практик;

Утраченные возможности на развивающихся рынках;

Продавать или не продавать: как сдвинуть с мертвой точки приватизацию в Украине;

Блокчейн: возможности и угрозы технологии;

Инфраструктура рынка капиталов и финансовые инструменты в Украине: на пути к европейским стандартам;

Широкие возможности венчурных инвестиций;

Рынок суверенных и корпоративных облигаций: анализ достижений и перспективы сектора;

Украинские стартапы: истории успеха из первых уст.

Форум организован в партнерстве с Киевской Школой Экономики – учебным заведением мирового уровня, которое входит в число ведущих учебных заведений в Европе.

Программа #UkrFinForum18 – www.ukrfinforum.com

Cправка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.





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