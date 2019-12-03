Группа АДВ инвестирует в 20 лучших стартапов

АДВ открыла прием заявок в ADV LaunchPad — стартап-студию, ставшую частью инициативы компании по развитию предпринимательства. В компании рассчитывают отобрать до 20 проектов, каждый из которых получит до трёх миллионов рублей на разработку MVP, а также экспертную поддержку на всех этапах работы.

В отличие от привычных многим акселераторов, которые предполагают наличие у стартапа минимальной рабочей версии продукта и работа в которых, как правило, не превышает трёх месяцев, студии сотрудничают с проектами уже на этапе идеи и характеризуются более глубоким вовлечением в бизнес основателя. Подобное сотрудничество может быть интересно, например, тем, кто не видит для себя будущего, работая в корпорации, и хочет стать основателем стартапа. В АДВ отобранным участникам предложат пройти путь от идеи до MVP за полгода.

Помимо финансовой поддержки, компания окажет помощь в поиске потенциальных клиентов и проведении интервью (в том числе с текущими клиентами группы), разработке и поддержке работы продукта, юридическом оформлении и привлечении следующего этапа финансирования, а также предоставит методологию работы, которая позволит выстроить правильную бизнес-модель. Кроме того, группа готова предоставить возможности выхода на международные рынки благодаря партнерству с мировыми коммуникационными холдингами Havas и IPG.

Алексей Дробот, генеральный директор АДВ

Данный проект изначально существовал как внутренняя инициатива, однако после первых успешных запусков мы поняли, что можем предложить эту методологию всему рынку. Для нас потенциал ADV LaunchPad заключается не только в постоянном притоке новых идей, но и в возможности внести свою лепту в развитие технологического предпринимательства в России.

Команда LaunchPad имеет опыт работы в венчурных фондах, акселераторах и разработке продуктовых решений более 10 лет. На данный момент группа планирует проводить набор два раза в год, подать заявку на участие можно на сайте — помимо идеи от основателя также потребуется опыт предпринимательства либо экспертиза в соответствующей сфере.

Вадим Дьяков, директор по инновациям АДВ :

Запуск студии для нас является возможностью сфокусироваться на разработке продуктов для агентств и наших клиентов. Мы учитываем опыт коллег из IPG ‘R/GA studio’ и вдохновлены примерами глобальных венчурных студий, которые успешно внедряют инновационные проекты. Мы открыты к сотрудничеству с корпорациями из самых разных отраслей на этом пути.

Долевое участие АДВ в успешно запущенном проекте обсуждается индивидуально с каждым участником. Приоритетными направлениями для компании являются маркетинг, электронная коммерция и D2C-продвижение брендов, цифровые продукты на стыке спорта и развлечений, автоматизация создания контента, а также работа с большими данными и искусственный интеллект.

Ранее Владимир Путин призвал поддерживать технологические стартапы. Президент считает необходимым создавать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечивать максимальную свободу для творческих людей, потому что талантливые россияне должны быть уверены в том, что они нужны стране.





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