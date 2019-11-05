Грудью проложим дорогу себе — Аргументы Недели

Есть в нашей истории события, которые через колено ломают семьи, друзей, братьев. Саму страну через колено. Они настолько грандиозны, что спустя сотню лет люди спорят о них в соцсетях, бьют друг другу сопатку после посиделок на троих, до нервного тика пугают власть: «Чур меня, чур».

Вот такое событие и произошло 102 года назад. То ли Великая Октябрьская социалистическая революция, то ли военный переворот. Сегодняшним днём официальная пропаганда старается вообще не вспоминать «это». Фантомные боли антинародной власти настолько сильны, что вымучили даже новый праздник – 4 ноября. А народ по-прежнему поёт после третьей: «Вихри враждебные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут! В бой роковой мы вступили с врагами»…

Как биться с врагом – гидрой капитализма? Как развеять тёмные силы, гнетущие Русь советскую, знает, как ни странно, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег КОМОЛОВ.

И хруст советской булки

– Олег, накануне 7 ноября вспоминается такой анекдот про внучку декабриста, которая говорит: «Большевики хотят, чтобы не было богатых. А мой дед хотел, чтобы не было бедных». Согласны? Ведь большевики хотели всё отнять и поделить! Главный девиз того кошмарного майдана: «Грабь награбленное»!

– Они ничего не хотели делить, они обобществили экономику, а это ровно противоположный процесс. Передали её в собственность всему обществу. И прибавочная стоимость, которую ранее забирал крупный капитал, стала направляться в госбюджет и превратилась в источник накопления активов, которые пошли на социальную политику: развитие образования, науки, здравоохранения, а также индустриализацию страны, без которой не было бы Победы в Великой Отечественной.

Были созданы фундаментальные условия для реализации человеческого потенциала. Октябрьская революция задала миру высокую социальную планку.

– Стоп. Нас уверяют, что Российская империя была высокоразвитым раем, землёй обетованной для рабочего класса и трудового крестьянства. Просто хруст французской булки, и гимназистки румяные на каждом углу! А «комиссары» всё порушили да помазанника Божьего подло пристрелили.

– Империя была в той системе мировой экономики полупериферийным игроком. Экспортировала сырьё: 90% экспорта – продовольствие и сырые изделия. И только 5% – промышленные товары. Практически все отрасли экономики были в руках иностранного капитала. Англия владела текстильной, нефтяной, золотодобывающей промышленностью. Германия – чёрная металлургия, химическая промышленность, электротехника. А ещё были Франция, Бельгия и т.д.

Колоссальные иностранные инвестиции, за которые расплачивались золотом, полученным от продажи изъятого у крестьян зерна. Империя выступала донором развития западного мира, сама оставаясь «с сохой».

– Что-то мне это напоминает!

– Да, история развивается по спирали, и мы сегодня имеем похожую ситуацию. Тогда Октябрьская социалистическая революция через обобществление экономики сконцентрировала все доходы и прибавочную стоимость внутри страны, в которой она и производилась. Лишив иностранный капитал стабильного дохода и вызвав ненависть всего капиталистического мира именно этим, а не расстрелом царской семьи. Зато с помощью этих активов советская власть смогла осуществить тот колоссальный экономический прорыв, который не смогла сделать российская буржуазия в конце XIX – начале XX века.

Сегодня мы имеем обратную картину. Значительная часть труда нашего населения и природных ресурсов концентрируется в карманах крупных собственников и уходит из страны. Только по официальным данным, за последние 20 лет в одностороннем порядке ушло более триллиона долларов, и это те деньги, которые не получили детские сады, больницы, школы, люди. Значительная часть нашего ресурса, которая могла бы работать на страну и народ, уходит на развитие чужих стран. А мы вновь полупериферийная экономика, встроенная в мировую систему разделения труда как поставщик сырья с малой степенью переработки.

Великая энергетическая или бензиновая колонка?

– Неоколониальная система…

– Кнутом, мечом и огнём никто никого не принуждает. Нет внеэкономического принуждения, нет надсмотрщика с палкой. Но так устроена финансовая мировая система, что мы добровольно-принудительно развиваем западный мир. Сами в 1991 году захотели в эту систему войти. Получите, распишитесь.

Теперь главная задача российского правительства – обеспечить стабильность и устойчивость этой системы, консервацию нашей полупериферийности. «Полу» – потому что, с одной стороны, мы выступаем донорами для Запада, но на постсоветском пространстве мы – лидер, который потихоньку эксплуатирует бывшие братские республики. Особенно среднеазиатские.

– Вы не драматизируете наше незавидное положение?

– Роль поставщика сырьевых ресурсов: 80% нашего экспорта – сырьё в том или ином виде. Нефть, газ – 60%, а ещё уголь, металл, лес и другие ресурсы, которые проходят низкую степень переработки.

Экспорт осуществляют крупнейшие российские компании, которые находятся под контролем небольшой группы крупнейших собственников. Это и есть истинная власть в нашей стране. Сегодня этот олигархат – примерно около 1% населения – владеет более чем 70% всего, что у нас есть.

И правительство ему активно помогает. Именно в интересах сырьевых экспортёров искусственно девальвировали рубль. Его курс по всем макроэкономическим показателям должен быть в два раза выше, в районе 32–35 рублей за доллар. Но сырьевики, продавая валюту и покупая рубли для расчётов внутри страны, хотят заработать ещё больше. И благодаря Центробанку они имеют с каждого доллара в два раза больше рублей. Быстро скинули эти фантики: на зарплату рабочим, на налоги, на поставщиков. Сэкономленное ушло в офшоры.

Доход государства от нефтегазового сектора – это НДПИ и экспортная пошлина на нефть и газ. По этим двум налогам компании за прошлый год заплатили 9, 5 триллиона рублей – половину федерального бюджета. Казалось бы, ура! Но благодаря такому курсу они обогатились примерно на 10 триллионов. То есть получили от государства больше, чем отдали налогов. Эти деньги прошли мимо российских школ, больниц, пенсионеров. Мимо всей России…

– Кто такой умный? Вашингтонский обком или доморощенный Чубайс? Или прости господи…

– От одного человека мало что зависит. Так живёт вся мировая экономика, так выстроена вся вертикаль власти в мировом масштабе. Все второстепенные страны выступают донорами западного мира. И когда «нас пошли» по пути капитализма, то другого места никто и не предлагал. И это происходило не по воле одного человека, а в интересах господствующих классов. И всё общество несёт на себе груз ответственности…

Соц соntra кап

– Ваши оппоненты говорят, что социалистическая экономика не выдержала соревнования с капиталистической. Значит, она неэффективна… И вообще, сегодня мы стали жить лучше, стали жить веселее!

– Можно долго обсуждать причины распада Союза. Они носили в большей степени политический, а не экономический характер. Распад стал объективным результатом давления Запада и неспособности решить внутренние проблемы. Но кончина Союза не означает неэффективность самого социализма.

Жить стали лучше? СССР в конце 1980-х по ВВП на душу населения занимал 30-е место в мире. Современная Россия – 64‑е. С 1990 года ВВП России относительно РСФСР в реальном выражении вырос только на 20%, т.е. менее чем на 1% в год. Мировая экономика за эти годы выросла более чем в два раза. Российская экономическая модель обеспечивает только консервацию нашего положения, а не развитие. И единственный смысл существования этой модели – в обеспечении бесперебойного оттока прибавочной стоимости, производимой в стране, в западный мир. А наши чиновники и олигархи – компрадорская буржуазия, которая гарантирует этот процесс.

– Но материальное положение, если его измерять автомобилями на душу, действительно улучшилось!

– Если сравнивать благосостояние советского человека и современного, то даже американская наука, а именно Национальное бюро экономических исследований США, уже всё сказала: реальные располагаемые доходы половины населения России сегодня ниже, чем в РСФСР конца 1980-х годов на 20%. В среднем за 30 лет уровень дохода населения вырос на 41%. Но практически весь этот рост сконцентрировался у привилегированного класса. Отсюда 10% самых богатых увеличили его на 175%. А высший 1%, тот самый олигархат, увеличил свой реальный доход на 1000%! Гигантская социальная сегрегация.

Потребительских дешёвых побрякушек из Китая стало больше, но рухнуло всё остальное, в том числе качество продуктов питания. А главное – резко упала доступность благ социальной сферы: образование, здравоохранение, жильё, общественный транспорт, услуги ЖКХ…

«Альма-матерь» революции

– Растёт ли политизация движущей силы всего нового – студенчества? Или молодёжь выбирает «пепси»?

– В середине 2000-х, когда я сам учился в университете, студенты политикой не интересовались. Думали больше о своём кармане, быстром и большом заработке. Но как только динамика роста сменилась стагнацией, вылезли политические и социальные противоречия общества. И сегодня мои студенты задают всё больше и больше вопросов о нашей экономике, о социальном расслоении, о будущем страны, в которой им жить.

Соцопрос ФОМа, и я с ним согласен, показывает, что 35% молодых людей придерживаются левых взглядов, 23% – либералы. То есть социалистов заметно больше.

Создаются (и много!) кружков, в которых изучают труды Маркса и Энгельса. Меня это радует, так как от пассивности основной массы населения иногда опускаются руки. Может быть, через новое поколение переломим. Возможно, тенденция перейдёт в политическое строительство, в создание партии, объединяющей авангард трудящихся, организованных на борьбу за свои права.

– Возможен ли возврат к социализму, скажем так, демократическим путём? Или только через революцию?

– Только через революцию, которую не надо путать с вооружённым восстанием! Революция – это смена производственных отношений, решение вопросов собственности. В чьих руках она находится, там и есть истинная власть. Средства производства надо обобществить. Решая вопрос о собственности, мы вершим социальную революцию. Как она пройдёт: относительно мирно или с кровью? Не знаю. К насилию, конечно, не призываю, но правящий класс будет сопротивляться… Капитализм сам в социализм не превратится, не ждите. Нужна воля, нужно движение снизу.

– Критическая масса уже есть? Мы уже в 1917 году?

– Нет. Мы где-то в 1880-м. Вот-вот начнётся Морозовская стачка, начнётся развитие рабочего забастовочного движения. И протесты будут нарастать.

– Некрасова должны любить? Строчку в студию!

– Люблю. Перефразировал бы строчку «про пору прекрасную». Мне кажется, что придётся, что застанем приход нового социализма. Социальные процессы пришпорены, они летят. И путь к 17‑му году мы пройдём быстрее, чем за 30–40 лет. Так что: «Вынесем всё – и широкую, ясную грудью дорогу проложим себе!»

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