Грозу в Запорожье прогнозируют 21 июля

В Запорожье и области уже завтра ожидается ухудшение погоды. Гроза, дождь и понижение температуры – об этом предупредили накануне синоптики.

В Запорожском областном гидрометцентре уточнили, что 21 июля в Запорожье и на территории области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Местами может идти град.

Похолодание придет в Запорожье с северо-западной части Украины. С сегодняшнего дня прогнозируют ухудшение погоды с дождями и похолоданием.

Отметим, что вода на побережье Азовского моря уже прогрелась до +26 градусов тепла. Почти всю прошлую неделю в Кирилловке и Бердянске была жаркая и безоблачная погода.

Напомним, в Кирилловке на побережье Азовского моря специалисты провели инспекции пляжей на наличие большого количества медуз. Причиной проверки стала информация о нашествии медуз на побережье. Результаты смотрите по ссылке.

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