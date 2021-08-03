Грозовые тучи надвигаются на Запорожскую область

На Запорожье надвигаются грозовые тучи. Синоптики предупреждают о возможном граде.

Об этом сообщили в Запорожском областном гидрометцентре.

Сегодня во второй половине дня в Запорожье ожидаются грозы с градом. Град примерно диаметром 6-19 мм. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

В городе и области установлен 1-й уровень опасности.

Как ранее сообщал inform.zp.ua, этой ночью в Запорожье горел многоэтажный дом по ул. Сержанта Медведева, 7. Из своих домов были эвакуированы жители 34 квартир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и станьте частью событий нашего города: https://t.me/informzp1