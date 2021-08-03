Вы здесь: Главная / Политика / Грозовые тучи надвигаются на Запорожскую область

Грозовые тучи надвигаются на Запорожскую область

Политика 03 Авг 2021
Грозовые тучи надвигаются на Запорожскую область
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

На Запорожье надвигаются грозовые тучи. Синоптики предупреждают о возможном граде.

Об этом сообщили в Запорожском областном гидрометцентре.

Сегодня во второй половине дня в Запорожье ожидаются грозы с градом. Град примерно диаметром 6-19 мм. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.

Запорожская область гроза

Онлайн карта гроз и молний

В городе и области установлен 1-й уровень опасности.

Как ранее сообщал inform.zp.ua, этой ночью в Запорожье горел многоэтажный дом по ул. Сержанта Медведева, 7. Из своих домов были эвакуированы жители 34 квартир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и станьте частью событий нашего города: https://t.me/informzp1

← Турция продолжает геноцид населения Сирийского Курдистана: EADaily Штормовое предупреждение: на Запорожье надвигается гроза →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top