Грозит ли миру экономический кризис? | Экономика | Деньги — Аргументы и факты в Украине

Это произошло во второй раз за последние три месяца. По данным экспертов фонда, мировая экономика в 2019 г. будет увеличиваться на 3,5%, а в 2020 г. — на 3,6%. Эти цифры ниже, чем прогноз на октябрь на 0,2 и 0,1 процентный пункт (п.п) соответственно. Чем это вызвано, и чего ждать Украине?

Кризис или легкий спад?

Представляя новый прогноз на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД отметила, что «мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось, и риски увеличиваются».

экономический прогноз Фото: АиФ в Украине

Среди причин ухудшения прогноза МВФ назвал слабые экономические показатели в Европе и некоторых развивающихся странах, риск неупорядоченного выхода Великобритании из состава ЕС. Эксперты Фонда отметили также, что негативное влияние на мировую экономику окажет возможное замедление китайской экономики. К дальнейшей дестабилизации мировой экономики могут привести и нерешенные торговые конфликты между странами.

По мнению Вадима ИОСУБА, аналитика финансовой компании Альпари, мировая экономика и финансовая система будут подвержены в 2019 г. целому ряду негативных факторов. Основными из них будут три. Первый — торговые войны, особенно между США и Китаем. Тут уже наблюдается снижение накала страстей, хотя проблема еще далека до разрешения. Вторая проблема – выход Великобритании из ЕС — Brexit. Тут прогресса пока не видно, и остается открытым вопрос, удастся ли премьер-министру Терезе Мей заручиться поддержкой парламента по заключенному с ЕС соглашению, или выход пойдет по хаотическому сценарию. Третья — дальнейший рост ставок в США и вызванное этим продолжение падения американских акций. Это может затронуть долговые рынки и рынки акций развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Еще одним важным фактором падения мировой экономии президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО называет перегрев мировой экономики: она очень быстро росла последние 10 лет. После затяжного роста неминуемо следует спад.

Максим ПАРХОМЕНКО, аналитик финансовой компании Альпари, связывет снижение темпов развития мировой экономики с ужесточением монетарной политики в мире.

Тем не менее, слово «кризис» для того, что ждет мировую экономику, по мнению некоторых экспертов — слишком громкое. Скорее, стоит употребрять фразы по типу «замедление роста» или «небольшой спад». Так, М. Пархоменко говорит: ориентируясь на цифры МВФ, вряд ли стоит ожидать кризиса при росте мирового ВВП на 3.5%. Важно отметить, что этот рост сравним со средними годовыми значениями предыдущих лет, которые находятся на уровне тех же 3.5%.

«Снижение на 0,2 и 0,2 п.п в 2019 и 2020 г.г. не настолько сильное, чтоб говорить о кризисе», — резюмирует эксперт.

В. Иосуб также считает, что несмотря на угрозы, глобального мирового кризиса ждать не стоит. Упомянутые выше факторы риска могут привести к замедлению экономического роста, но вряд ли стоит ожидать серьезного снижения роста экономики.

Андрей БЛИНОВ, главный эксперт, координатор Экспертной платформы НБУ и вовсе утверждает: спада мировой экономики нет. Речь идет о ее росте на 3,5% в этом году, в том числе, рост будет наблюдаться почти во всех регионах планеты, включая и Украину. По его мнению, сегодня МВФ говорит о растущих рисках и о том, что мировым лидерам «надо быть готовыми, если сценарий резкого торможения экономики материализируется». О том, что Фонд не видит в качестве базового сценария критического развития ситуации, говорит тот факт, что макроэкономисты заложили в прогноз МВФ среднегодовую цену на нефть на уровне 60 долл. за баррель. То есть — на уровне нынешних значений. В случае общемирового кризиса, этот ресурс будет стоить значительно дешевле.

Кто пострадает больше?

Замедление роста ожидает буквально все страны мира. И это неудивительно: ведь в современных условиях все страны взаимодействуют. Если одна страна вводит ограничения в торговле с другой, а та ей отвечат взаимными требованиями, то страдают все.

Главными причинами падения экономик США и Китая станут торговые войны, которые инициировали США, и на которые пытается отвечать Китай. Прогноз роста экономики США на текущий год понижен на 0,2%: с 2,7% до 2,5%. Рост экономики Китая замедлится до 6,2% с 6,6% в прошлом году.

Спад ожидает и Еврозону. Так, прогноз динамики ВВП крупнейшей экономики Европы Германии в 2019 г. снижен с 1,9% до 1,3%. Согласно официальным данным, в 2018 г., по сравнению с предыдущим годом, экономика Германии выросла на 1,5% после роста на 2,2% годом ранее. Таким образом, был зафиксирован минимальный годовой рост с 2013 г. Основной причиной падения эксперты называют замедление роста Китая.

«Экономика Германии растет и падает вместе с Китаем», — сказал Йорг КРАМЕР, экономист Commerzbank.

В свою очередь, это обусловило ослабление результатов других стран Европы, которые поставляют комплектующие для немецкой автомобильной промышленности и другие товары.

Экономика Франции упадет на 0,2% — с 1,7% до 1,5%, что в первую очередь, объясняется массовыми протестами. Напомним, во Франции с середины ноября не утихают так называемые протесты «желтых жилетов». При этом, чисто социальные требования (отменить рост акциза на бензин) эволюционировали до политических — протестующие требуют уже отставки президента Эммануэля Макрона.

Падение экономики Великобритании на 0,1 % поясняется Brexit.

«Решение Великобритании покинуть ЕС приведет к длительному периоду неопределенности, которая будет сказываться на экономических и финансовых показателях страны», — отмечают в международном рейтинговом агентстве Moody’s.

В агентстве прогнозируют, что Brexit приведет к обесцениванию фунта и падению мировых фондовых рынков. По мнению экспертов, неопределенный исход переговоров между Великобританией и ЕС способен снизить приток инвестиций и уровень потребительского и делового доверия в Великобритании, что скажется на перспективах роста экономики страны.

Однако, по мнению В. Иосуба, упомянутые факторы риска могут привести к замедлению экономического роста, но вряд ли крупным развитым экономикам грозит серьезное снижение. Риски есть, в первую очередь, для стран с развивающимися рынками. Согласно свежему обзору МВФ, их ждет падение экономики на 0,4%. Индию и Бразилию — на 0,1%, Мексику — на 0,2%. Средний Восток и Северную Африку ждет самое сильное падение — на 1,2 %. Однако, эти риски, по словам эксперта, могут быть достаточно скоротечными, как это произошло в августе-сентябре 2018 г.

«Самый верный признак того, что в ближайшее время глобального кризиса не будет — это то, что сейчас все обсуждают его угрозу. По настоящему разрушительные кризисы приходят тогда, когда их никто не ждет», — говорит В. Иосуб.

Что ждет Украину?

Мировой кризис, безусловно, коснется и Украины. В январе МВФ ухудшил прогноз на этот год для нашей страны до 2,5% с 2,7%, на следующий год — с 3,4 до 3%.

По мнению М. Пархоменко, снижение темпов роста не принесет нашей стране особого ущерба — из-за более широкой диверсификации экономики по сравнению с прошлыми годами.

А вот В. Иосуб считает, что вероятное замедление роста мировой экономики в целом, и Китая в частности, может привести к снижению спроса на сырье, включая железную руду и черные металлы, что может негативно сказаться на экспортном потенциале Украины. Мировые цены на аграрную продукцию, будут зависеть от урожайности.

А. Охрименко тоже считает, что мировой прогноз должен насторожить Украину, так как наша экономика экспортно-ориентирована, а именно такие экономики страдают от кризисов в первую очередь.

Старший аналитик финансовой компании ГК FOREX CLUB Андрей ШЕВЧИШИН говорит, что последствием спада мировой экономики станет сокращение деловой активности, а также снижение потребления различных продуктов и товаров, в том числе украинского производства. Как результат – спад производства по всей цепочке, от сырья до конечного продукта, и снижение занятости.

Такая ситуация может задеть украинских экспортеров. Те в свою очередь будут снижать внутреннее потребление, оптимизировать затраты и штат, что будет провоцировать рост безработицы и сокращение доходов граждан. Очевидно, что в подобных условиях можно ожидать сокращение занятости украинцев за рубежом и соответственно сокращение валютных переводов в Украину. Торможение или даже спад доходов населения приведут к спаду потребительского рынка. В свою очередь, сокращение активности экспортеров, сужение валютных переводов, и неминуемая заморозка инвестиций приведут к девальвации гривны и инфляционным тенденциям. Все эти тенденции будут формироваться на фоне обвала стоимости различных активов, спада ликвидности и роста долговых проблем. Степень их проявления будет зависеть от масштабов и интенсивности глобального спада, а также вовлеченных в него участников.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

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