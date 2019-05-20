Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа

Компания SmartIT, занимающаяся защитой периметра сети, данных и приложений, стала первым дистрибьютором продуктов Group-IB на территории Азербайджана.

Среди продуктов Group-IB, которые будет продвигать SmartIT, уникальная система мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Threat Intelligence, получившая признание международных аналитических агентств Gartner, IDC и Forrester за качество разведданных, знание рынка андеграунда и тактик киберпреступности.

На фоне постоянного появления новых схем мошенничества в системах онлайн-банкинга, а также направлений бизнеса, связанных с электронной коммерцией, SmartIT делает ставку на высокий интерес ведущих игроков банковского рынка к системе Group-IB Secure Bank. Этот продукт «умеет» в режиме реального времени выявлять подготовку и проведение хищений денежных средств при использовании клиентами мобильного или интернет-банкинга. Продукт «видит» фишинговые атаки, эффективен против методов социальной инженерии, банковских троянов и другой вредоносной активности.

Единственное аппаратное решение в линейке Group-IB представлено комплексом для обнаружения целевых атак Threat Detection System. Используя данные киберразведки и технологии машинного обучения, комплекс TDS позволяет выявить все формы вредоносного кода, распространяющегося или уже работающего в сети компании-клиента.

В ближайшее время компаниями будут анонсированы условия приобретения партнерских статусов, преимущества работы через дистрибьюторский канал, а также возможности развертывания демо-стендов и обучения технологиям Group-IB специалистов компаний-партнеров. Особое внимание партнеры планируют уделить развитию регионального канала продаж и продвижению технологий Group-IB.

Продукты компании Group-IB используются клиентами в 60 странах мира. Они надежно защищают банки и финансово-кредитные организации, предприятия энергетической и нефтеперерабатывающей отрасли, легкой и тяжелой промышленности, производителей программного обеспечения, телекоммуникационных провайдеров и операторов связи, а также организаций, относящиеся к новым индустриям, среди которых финтех, электронная коммерция, блокчейн-проекты.

По материалам Group-IB





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