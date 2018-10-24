Гройсман заверил, что газа на отопительный сезон хватит

Украинские компании наращивают добычу украинского газа и угля, в хранилищах накоплено достаточно ресурсов для полноценного отопительного сезона

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета за девять месяцев работы правительства, передает «ДС».

«За 9 месяцев этого года уже добыто государственными компаниями 15,45 млрд кубов газа, 24,85 млрд тонн угля. В хранилищах накоплено 16,33 млрд кубов газа. Хочу всех заверить: на отопительный сезон газа хватит», — заявил он.

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