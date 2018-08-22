Гройсман заговорил о дефолте

Фото: Пресс-служба Кабмина

Владимир Гройсман предрек Украине дефолт в случае неполучения очередного транша от МВФ

Украине необходимо сейчас сотрудничать с Международным валютным фондом, иначе ей грозит дефолт, предупредил премьер-министр.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом. Об этом он в среду, 22 августа, сообщил в своем Twitter.

В частности, глава правительства подчеркнул, что Украине необходимо сейчас сотрудничать с Международным валютным фондом, иначе ей грозит дефолт.

«А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые. Далее — нужно наращивать экономику», — пояснил Гройсман.

Напомним, ранее в Министерстве финансов Украины назвали положительным для экономики тот факт, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ.

Позже также сообщалось, что Украина может получить очередной транш от МВФ осенью.

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