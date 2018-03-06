Гройсман заболел после поездки в Латвию

Из открытых источников

Премьер-министр Владимир Гройсман заболел. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

«Только что говорил с премьером: он уже третий день температурит после поездки в Латвию. Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино», — написал он.

Напомним, в четверг, 1 марта, в Риге состоялась встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Латвийской республики Мариса Кучинскиса.

Стороны выразили заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве и помощи со стороны Латвии в процессе внедрения реформ в Украине. По итогам переговоров главы правительств приняли участие в подписании двух международных документов — протокола о намерениях между Министерствами образования и науки Украины и Латвии относительно работы украинской школы в Риге, а также основного соглашения о сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Национальным техническим университетом «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского».

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

