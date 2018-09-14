Гройсман встретился с Тони Блэром и Кондолизой Райсом

Глава правительства Владимир Гройсман после презентации проекта госбюджета-2019 провел встречи с бывшими высокопоставленными чиновниками США и Великобритании

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта премьера и сообщения пресс-службы Кабмина, передает «ДС».

«Сразу после презентации проекта Госбюджета — встреча с коллегой, экс-главой правительства Великобритании Тони Блэром», — сообщил в соцсети Гройсман.

По словам премьера, они с Блэром являются самыми молодыми руководителями правительств своих стран за последние десятилетия, причем оба пришли во власть в непростые для своих стран времена.

Также глава правительства пообщался с экс-госсекретарем США (2005-2009) Кондолизой Райс.

«У нас впереди очень интересные дискуссии. Особенно о тех угрозах, с которыми мы сталкиваемся. У нас есть внутренние вызовы, внешние угрозы, и мы ценим политику США по поддержке нашего суверенитета. Мы должны вместе строить демократическое и безопасное будущее. Мы вышли на путь изменений. Время непростое. Вызовы серьезные. И это время твердых решений», — сказал Гройсман.

В свою очередь, Райс отметила, что впервые посетила Украину еще в 1979 году, и уже тогда наше государство стало особенным для нее.

«Я понимала, сколько надо сделать, как будет трудно. Особенно в контексте построения демократии. Я даже книгу написала о развитии демократии. Этот процесс требует сил и терпения. Но я думаю, что США для Украины являются поддержкой. Я рада, что у нас есть прочные связи. И их надо поддерживать — на разных уровнях и в разных сферах. Я вижу вашу преданность реформам и думаю, что США будут важным партнером и поддержкой», — сказала она.

И Райс, и Блэр в пятницу приняли участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) «Будущее поколение всего», которая проходит в Киеве 13-15 сентября.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник