Гройсман встретился с ключевым советником Пентагона

Глава Кабмина провел встречу со старшим советником США по вопросу украинского ОПК

Об этом в Twitter-аккаунте сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Depo.ua.

«Встретился со Старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером», — проинформировал глава правительства.

«Кадровый офицер с управленческим опытом более 45 лет. Его назначение стало еще одним шагом сотрудничества Пентагона и украинских оборонных структур», — отметил Гройсман.

Had a meeting with the United States’ Senior Defense Industry Advisor for Ukraine Donald Winter. Career soldier with over 45 years of experience. His appointment has become another step further in Pentagon’s and our defense structures’ cooperation.

