Гройсман: В следующем году мы перейдем к реформе экстренной медицины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году в Украине примут реформу экстренной медицины

На это из госбюджета-2019 будет выделено 922 500 000 грн, передает «ДС» со ссылкой на аккаунт премьер-министра в Twitter.

Владимир Гройсман сообщил, что пилотный проект реформы запустим в 5 областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и в Киеве.

Также премьер отметил, что в рамках реформы закупят новый санитарный транспорт.

«Закупим специализированный санитарный транспорт.

Проведем программы подготовки инструкторов для повышения квалификации.

Повысим зарплату медикам, которые прошли переквалификацию.

Закупим специальное учебное оборудование» — сообщил Гройсман.

Кроме финансирования пилотных проектов реформы в целом в госбюджете-2019 предусмотрено 6 млрд грн на экстренную помощь.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что исключает новое повышение цены на газ.

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