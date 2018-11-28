Гройсман уверен, что продлять военное положение не придется — Деловая столица

В течение следующих 30 дней Украина обеспечит максимальную защиту своих граждан и оборону суверенных территорий

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина Фото: kmu.gov.ua

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает «ДС».

«Я уверен, что через 30 дней нам не придется продолжать военное положение, но мы должны быть готовы отражать атаки нашего врага», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер уточнил, что решение о введении военного положения касается всех процессов повышения обороны нашего государства, и поэтому очень важно, чтобы все механизмы работали четко. «Бесспорно, безопасность и оборона остаются нашим приоритетом. Мы уже 5 год живем в условиях агрессии и войны, которую нам объявила Россия», — отметил он.

Гройсман также обратился к украинцам и призвал их жить обычной жизнью. «Работайте, учитесь, рожайте», — добавил он.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

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