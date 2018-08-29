Гройсман уточнил, сколько Украине нужно времени, чтобы стать экономически самодостаточной

Фото: finance.bigmir.net

Украине нужно не менее 10 лет, чтобы стать экономически самодостаточным государством. С таким заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, пишет УНИАН.

Глава правительства объяснил, что сейчас Украина берет новые кредиты, чтобы вернуть старые долги. Но он надеется, что стране удастся выиграть время для роста национальной экономики, чтобы Украина стала самодостаточным государством.

«Сегодня мы заимствуем на международных рынках финансовые ресурсы для того, чтобы вернуть старые долги, возможно, на лучших условиях перезаимствовать, выиграть подходящее время для того, чтобы росла национальная экономика, и мы стали абсолютно самодостаточной экономикой», — указал Гройсман.

По его словам, на то, чтобы Украина стала экономически самодостаточной нужно не менее 10 лет, а это значит, что каждый год в стране будут происходить позитивные изменения.

«Чтобы стать экономически самодостаточными, нам потребуется некоторое время. За 10 лет я могу справиться с этой задачей. Это означает, что каждый год наша экономика будет претерпевать положительные изменения», — добавил премьер.

Как сообщал NEWSONE ранее, замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что Национальный банк Украины рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда до конца осени.







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