Гройсман: Украине нужны кредиты, чтоб выплачивать прошлые долги

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Глава правительства считает, что в противном случае мы можем повторить инфляцию 90-х годов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, зачем его правительство берет новые кредиты. По словам главы Кабмина, с экономикой в стране все в порядке. Просто деньги нужны на погашение старых долгов.

— Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, и сейчас является сбалансированной учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста. Однако государству все еще нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться и пройти пиковые годы выплат по прошлым долгам, сделанным в течение 2008-2013 годов, – заявил Гройсман в эфире телеканала «ВИТА», сообщают в пресс-службе КМУ.

По его словам, пиковыми годами выплат станет период 2019-2021 годов.

— Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя, — добавил премьер.

А что с кредитами

По состоянию на сентябрь 2018 года, Украина уже выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом 6 сентября заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова во время встречи с представителями миссии Фонда.

Тем временем в Международном валютном фонде оценили перспективы Украины по запуску новой программы Stand-by. Вопрос будет решен в ближайшее время. Киев может рассчитывать на первый транш уже в этом году.

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