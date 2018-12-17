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Гройсман рассказал, о чем говорил с вице-президентом Еврокомиссии — Деловая столица

Политика 17 Дек 2018
Гройсман рассказал, о чем говорил с вице-президентом Еврокомиссии — Деловая столица
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Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем

Об этом глава украинского правительства сообщил в Twitter, передает «ДС».

«С вице-президентом Еврокомиссии обсудили ход реформ, возможности завершения действующей программы макрофинансовой помощи и предоставление Украине второго транша в 500 млн евро в начале 2019 года», — написал Гройсман.

Напомним, во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини Гройсман обсудил вопросы давления на Россию и усиления политики антироссийских санкций.

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