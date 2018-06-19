Гройсман рассказал, из-за чего страдает украинская экономика

Премьер подчеркнул, что у Украины – огромный потенциал для развития, однако есть факторы, которые его тормозят

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Падение украинской экономики в течение десятилетий обусловлено неквалифицированным и нечестным управлением страной, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве 19 июня.

«Потенциал колоссален. От недр до космоса мы полностью владеем всеми технологиями. Почему мы десятилетиями падаем? Потому что имеем неквалифицированное, нечестное управление страной. И это нужно менять», – заявил глава правительства.

При этом, по словам премьера, реформаторам и тем, кто хочет что-то изменить к лучшему, активно препятствуют.

«На этом пути всем, кто хочет что-то изменить, находятся те, которые пытаются вязать узлы либо на ноги, либо на руки, либо на шею. Очень важно всегда помнить – осиливает дорогу тот, кто идет», – подчеркнул Гройсман.

Как заявил ранее Гройсман, рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале 2018 года свидетельствует о начале позитивных изменений в стране. Также он сообщил, что по итогам первого квартала Украина нарастила экспорт и «усилила позиции на европейском рынке».https://www.segodnya.ua/economics/enews/ekonomika-ukrainy-rastet-devyat-kvartalov-podryad-kubiv-1140112.html

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

А Кабинет министров подавал на рассмотрение украинского парламента проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, согласно которому рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар. Вместе с тем, в Раде отправили этот документ обратно в Кабмин – на доработку.

Источник: Сегодня

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