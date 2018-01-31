Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства.

«Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем, что рост в 2−3% — это недостаточно. Наша задача — „5% плюс“… Наша задача — стать одной из самых сильных экономик Европы», — сказал премьер.

По словам главы Кабинета министров, достигнуть результата можно за счет внедрения новых технологий.

«Вопрос цифровой экономики — это вопрос нашего времени. Если мы сфокусируемся на развитии цифровой экономики, мы можем быть успешными», — считает Гройсман.

Он отметил, что правительство готово вместе с экспертной средой и бизнесом заниматься поддержкой стартапов, осовремениванием образования и внедрением надежного трансфера технологий.

«В этом мире мы должны быть быстрыми и мобильными… Правительство готово принимать решения», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что 8 декабря 2017 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год. Он предусматривает рост ВВП в 2019 году на 3% при инфляции 9%. В то же время по прогнозам Всемирного банка, после роста украинской экономики в 2017 году на 2% рост ВВП в 2018 году составит 3,5%, а в 2019-м и 2020 годах — 4%.

Кроме того, ранее в Кабмине сообщили, когда в стране будет скоростной интернет.

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