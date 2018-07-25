Гройсман пригрозил уволить главу Пенсионного фонда в случае новых задержек пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил служебное расследование по действиям чиновников Пенсионного фонда Украины в связи с задержкой выплаты пенсий

Глава правительства провел совещание с руководителями Пенсионного фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность [руководителей ПФУ] — своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование — и по действиям руководителя ПФУ? и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки — не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы — недопустимо», — заявил Гройсман.

Кроме того, он добавил, что Кабмин перечисляет все бюджетные трансферты (бюджет Пенсионного фонда примерно на 40% состоит из бюджетных дотаций) вовремя, поэтому ПФУ должен сделать так, чтобы подобные задержки больше не происходили.

Как сообщала «ДС», в «Укрпоште» подтвердили, что по состоянию на 24 июля существуют технические задержки с выплатой пенсий. Задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

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