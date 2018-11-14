Гройсман пригрозил отстранить мэров, которые сорвали отопительный сезон

Мэры украинских городов, в который отопительный сезон был сорван, должны быть отстранены от своих обязанностей

Владимир Гройсман пригрозил отстранить мэров, которые сорвали отопительный сезон

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Этот абсурд, который иногда звучит из уст представителей местной власти просто не поддается никакой критике. Начинают перечить друг другу — «Нафтогаз» одно говорит, мэрия — другое. Тот подготовился, тот не подготовился, тот заплатил за долги, тот не заплатил. Я вынужден был, и профильный вице-премьер, 24 часа в сутки заниматься, чтобы разблокировать волевым решением вопрос Кривого Рога, Павлогрода и Херсона. Потому что они не могут выполнить элементарную свою функцию», — сказал Гройсман.

В то же время, премьер добавил, что большинство, около 90% мэров — адекватные люди.

«Но есть такие, которые, я не понимаю, зачем они избираются, если не могут сделать элементарные вещи. Я требую поставить этому конец. Если какие-то мэры не умеют это сделать, будем обращаться в парламент отстранять их от должности», — заявил Гройсман.

По его словам, надоела «эта безответственность, которую люди испытывают каждый день».

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