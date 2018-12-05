Гройсман презентовал Концепцию реформы местного самоуправления (ВИДЕО, ФОТО) — Деловая столица

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на форуме местного самоуправления представил Концепцию реформы местного самоуправления в рамках децентрализации

Владимир Гройсман на форуме местного самоуправления представил Концепцию реформы местного самоуправления в рамках децентрализации

Форум проходит сегодня в Киеве, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Он также утонил, что новая Концепция предусматривает внедрение модели административно-территориального устройства районного уровня в соответствии с европейскими критериями.

В рамках реализации концепции на базовом уровне поручено:

ОГА утвердить перспективные планы всех областей со 100% покрытием территорий и совершить формирование способных территориальных общин;

ОГА внести в Кабинет министров представление об увольнении председателей РГА, которые создают препятствия в проведении реформы местного самоуправления;

Минрегиону, ОГА совместно с ассоциациями органов местного самоуправления внести предложения по завершению формирования общин и их утверждение до июня 2020 года;

Минрегиону разработать законопроект о предоставлении Кабмину полномочий утверждать территории общин.

На субрегиональном уровне поручено:

смоделировать административно-территориальное устройство районного уровня в соответствии с европейскими критериями;

Минрегиону, ОГА совместно с ассоциациями провести моделирование новых районов всех областей с учетом современных требований, европейских стандартов и образованных госпитальных округов;

Создать административные округа, как основы для будущих районов;

Утвердить территории районов всех областей — завершить формирование автономных терокругов районного уровня;

Минрегиону, ОГА совместно с ассоциациями, проектами МТД внести на рассмотрение Кабмина предложения по одобрению и внесение в Верховную Раду проекта законодательного акта (актов) для утверждения территорий новых районов и их утверждение до июня 2020 года.

Кроме того, Концепция предусматривает передачу полномочий исполнительной власти органам местного самоуправления на основе субсидиарности. В связи с этим поручено разграничить полномочия органов местного самоуправления территориальных общин (совета, председателя, исполкома, старосты), местных госадминистраций и органов местного самоуправления, райгосадминистраций и облгосадминистраций.

Минрегиону, ОГА совместно с ассоциациями поставлена задача разработать проекты новых «О местном самоуправлении в Украине».

Гройсман отметил, что на реализацию Концепции отводится 600 дней.

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