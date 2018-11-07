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Гройсман предложил реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Политика 07 Ноя 2018
Гройсман предложил реформировать Госслужбу по делам ветеранов
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Украинские ветераны не могут ждать, когда заработает полноценное министерство, поэтому есть необходимость реформировать соответствующую Госслужбу

Митинг с требованием создать в Украине Министерство по вопросам ветеранов у здания Кабмина. Фото: УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания Кабмина, передает «ДС».  

По его словам, на сегодня в парламентской коалиции обсуждается вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время Гройсман отметил, что «ветераны не могут ждать, когда полноценно запустится министерство».

«В ближайшие недели мы бы могли предложить реформу самой Государственной службы как центрального органа исполнительной власти, которая готова уже сегодня этим вопросом опекаться, но пока еще остается без руководителя. Я предложил ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру. Если это будет представитель власти, мы его сможем перевести решением правительства и начать работать над формированием политики в этой сфере», — заявил Гройсман.

Отметим, в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на запуск Министерства по делам ветеранов в ближайшее время.

Как сообщала «ДС», сегодня под Кабмином прошел митинг с требованием создать в Украине Министерство по вопросам ветеранов. 

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