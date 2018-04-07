Гройсман пожаловался на «чрезмерные» выплаты Украины по госдолгу

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Киев, 7 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выплаты госдолга являются для украинского бюджета чрезмерной нагрузкой, сообщает портал правительства Украины.

«Мы только в марте отдали 1,4 миллиарда долларов. Это для нас является чрезвычайной нагрузкой», — пожаловался премьер.

По словам Гройсмана, сейчас украинские власти должны обеспечить макроэкономическую стабильность и перейти к росту экономики. Премьер-министр заявил, что долговая нагрузка Украины уменьшится, если будет достигнут стремительный рост экономики, а бюджет будет наполняться.

Напомним, в настоящее время экономика Украины находится на грани кризиса. После государственного переворота в 2014 году Киев так и не смог добиться стабилизации экономики страны.

Ситуация может значительно усугубиться после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Лишившись транзита российского газа, Украина потеряет порядка трех миллиардов долларов. В этой связи Киев всячески пытается помешать строительству газопровода. Так ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что «Северный поток – 2» является якобы военной угрозой для Украины.

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Автор: Василий Котов

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