Гройсман поработал оператором в правительственном колл-центре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня находился в правительственном контактном центре и принимал обращения граждан на номер 15-45

Владимир Гройсман принимал обращения граждан в правительственном контактном центре

Видеозапись Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

Вместе с премьером на телефонные звонки отвечает министр социальной политики Андрей Рева.

«Попробовал себя в роли оператора колл-центра. Слушать людей и говорить с ними, объяснять нашу политику и вместе искать пути решения проблем — одна из моих задач», — отметил Гройсман.

По словам премьера, с начала года в правительственный колл-центр обратился почти 1 млн украинцев. Наиболее актуальные вопросы — о начале отопительного сезона и предоставлении субсидий.

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