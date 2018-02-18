Гройсман пообещал стабильные цены в 2018 году

В 2018 году цены будут более стабильнее, чем в 2017-м, но контроля цен не должно быть

Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает «ДС».

«Мы провели ряд изменений, которые позволили начать повышать реальные доходы населения за счет роста экономики. Это надо продолжать и дальше. Я точно знаю, что в 18-м году цены будут более стабильными, чем в 2017-м», — заявил он.

Гройсман добавил, что номинальная зарплата в Украине выросла на 37%, а реальная — на 19%. В 2018 году средняя зарплата, по его мнению, будет равняться 10 тыс. грн.

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