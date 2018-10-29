Гройсман пообещал качественные дороги уже через пять лет

В течение пяти лет все областные центры Украины будут соединены между собой качественными дорогами

В течение пяти лет все областные центры Украины будут соединены между собой качественными дорогами

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью «Укринформу», сообщает «ДС».

Журналист спросил премьера, когда «дороги Гройсмана» будут по всей Украине.

«Заметьте разницу. Свою первую дорогу я построил в 2006 году на улице Келецкой в Виннице. Тогда ее назвали Гройсман-Штрассе. Теперь же вы спрашиваете о «дорогах Гройсмана» уже по всей Украине. Хотел бы, чтобы о «дорогах Гройсмана» говорили, когда едут именно хорошими путями. Мы приняли программу на 2018-2022 годы, за пять лет должны соединить все областные центры между собой качественными дорогами. Одновременно это сделать невозможно. Поэтому каждый год надо приближать эту цель. И я уверен: если мы будем работать, а не шарахаться из стороны в сторону, дороги между областными центрами будут», — сказал Гройсман.

Он уточнил, что в бюджете на этот год предусмотрено 11 миллиардов, на 2019 год закладывают 17,7 млрд грн на местные дороги.

«Мы обращаем внимание представителей региональных звеньев на то, что в районных центрах тоже живут люди. Следовательно, между райцентрами тоже должны быть дороги. Процесс запущен и останавливаться нельзя. Подчеркиваю, через 3-5 лет ситуация с дорогами улучшится существенно», — обещает Гройсман.

Он также подчеркнул, что правительство работает над повышением безопасности на дорогах. Цель — снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий минимум на 30% к 2020 году.

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