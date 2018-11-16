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Гройсман показал, как преображаются больницы в результате медреформы

Политика 16 Ноя 2018
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Премьер-министр Владимир Гройсман посетил Винницкий Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 и рассказал о позитивных эффектах медицинской реформы

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает «ДС».

«Очередей в амбулатории нет: записаться к врачу можно по телефону, через интернет или на месте через систему записи. Очень удобно, особенно родителям с детьми», — отметил он.

Кроме того, Гройсман уточнил, что с врачами центра подписаны почти 32 тыс. деклараций. «Средняя зарплата врача выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры — до 8,7 тыс. грн и еще будет расти», — добавил премьер.

«Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы по реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения и для врачей — работать лучше», — резюмировал Гройсман.

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