Гройсман отправил Линчевского на вторую работу — помогать онкобольным

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководством Министерства здравоохранения, в частности с и. о. министра Ульяной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским

На встрече шла речь о ситуации вокруг комментария результатов отчета Счетной Палаты в части лечения онкобольных за рубежом, сообщили «ДС» в пресс-службе Кабмина.

«Важно, чтобы люди, особенно те, которые имеют отношение к медицине, имели доброе сердце и сопереживали за то, что может постигнуть любого человека. Главное быть готовым помочь в любой сложной ситуации, — сказал глава правительства. — Можно оценивать слова, а можно оценивать действия и показать всем, что сострадание, доброе сердце, и попытки помочь — базовые ценности, на которых существует мир».

Премьер-министр сказал, что знает Линчевского, как врача, практика, который сталкивается с различными ситуациями.

«Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества — на конкретных действиях», — отметил Гройсман.

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые с закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

«Я остаюсь врачом. В свободное, без Министерством, время я работаю в больнице, вижу пациентов каждый день. Годы учебы и работы посвящены помощи пациентам — независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом «, — сказал Линчевский.

Глава Правительства отметил, что говорить можно много, но есть действия.

«Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Можно говорить много, но есть действия, — сказал Гройсман. — Найдите хоспис, онкобольницу — в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек — помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и затем сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости «.

Как сообщала «ДС», ранее была обнародована стенограмма скандального доклада зама Ульяны Супрун Александра Линчевского, где он заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, ведь «они все равно умрут». Данная стенограмма показала, что слова чиновника вырваны из контекста.

Дисциплинарная комиссия заявила, что в заявлениях Линчевского об онкобольных не было дисцплинарного проступка и рекомендовала Гройсману закрыть дело Линчевского.

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