Гройсман осуждает попытки заблокировать реформу децентрализации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на необходимости завершить реформу децентрализации и выступает против попыток ее заблокировать

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Гройсман рассказал, что 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации, которая дает в 5-7 раз большие бюджеты, чем раньше. Он также отметил, что важно завершить реформу и ликвидировать администрации, которые препятствуют ей.

«Я знаю, что сейчас уже некоторые высказывают желание «подправить» реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу», — добавил Гройсман.

Напомним, 23 апреля Гройсман заявил, что Децентрализацию нужно закрепить в Конституции.

Справка: С начала внедрения реформы – с 2014 года — местные бюджеты выросли с 70 млрд грн до почти 270 млрд грн. В собственность общин передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Изменилась структура бюджетов и система принятия решений. Как отмечал Глава Правительства, следующий шаг реформы – приобщать людей к распоряжению ресурсами и влиянию на развитие. По его словам, вся карта Украины к 2020 году должна быть заполнена границами объединенных общин – с новыми возможностями и системой управления.

В январе текущего года Кабинет Министров в рамках продолжения реформы представил свое видение дальнейшего территориального устройства Украины. По плану, предполагается формирование 100 состоятельных районов и 1600-1800 состоятельных общин, закрепление финансовой самодостаточности местного самоуправления, формирование эффективной системы управления, упорядочение системы государственного контроля без дублирования функций.

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