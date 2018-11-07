Гройсман осудил остановку выборов в объединенных территориальных общинах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил остановку выборов в ОТО и пообещал свою поддержку

Владимир Гройсман осудил остановку выборов в объединенных территориальных общинах

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Относительно решения судов об остановке процесса объединения территориальных общин. Сегодня более 7 млн человек живут в ОТО, бюджеты увеличились в 5-10 раз. Строятся сады, школы, больницы. Никто не имеет права останавливать процесс децентрализации», — написал Гройсман.

Кроме того, он подчеркнул, что за остановкой выборов в ОТГ стоит кто-то заинтересованный.

«Я большой сторонник местного самоуправления. Поэтому мы будем оказывать полную поддержку, в том числе и юридическую, всем, кто хочет демократических выборов», — заявил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что одним из первых решений нового Центризбиркома должно стать решение о проведении выборов в объединенных территориальных громадах.

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