Гройсман опубликовал инструкцию, как оформить субсидию через интернет

Премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в Facebook инструкцию, как оформлять субсидии через интернет

Премьер-министр опубликовал инструкцию, как оформить субсидию через интернет

Оформление онлайн поможет максимально быстро подать заявку на помощь от государства, информирует «ДС».

«Я понимаю, что не все украинские семьи могут оплачивать коммунальные платежи безболезненно для семейного бюджета. Поэтому мы упростили требования для получения субсидий, чтобы больше людей могли ими воспользоваться. Каждый, кто нуждается в помощи, будет защищен», — написал Гройсман.

Чтобы максимально быстро подать заявку на помощь от государства, премьер советует делать это онлайн.

Для этого надо зайти на правительственный портал kmu.gov.ua в раздел «Электронные услуги» и перейдите в раздел «Назначение жилищных субсидий».

Затем необходимо пройдите идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID и заполнить заявление и декларацию о доходах и расходах.

Назначили ли вам субсидию, можно узнать онлайн, в Едином государственном реестре получателей субсидий.

«Если вы не подпадаете под критерии получения субсидии, но нуждаетесь в ней, обращайтесь в местные органы соцзащиты. Там работают специальные комиссии, которые рассмотрят каждый случай отдельно», — заключил Гройсман.

Как сообщала «ДС», ранее Гройсман заявил, что правительство может предоставить субсидии семи миллионам домохозяйств и бюджет выдержит такую нагрузку.

Он также говорил, что на получателях субсидий никак не скажется повышение цены на газ, несмотря на то, что их число выросло.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник