Гройсман определил приоритет в ремонте дорог на 2018 год

Международная автотрасса Киев — Харьков — Довжанский стала одним из приоритетных проектов 2018 года

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Международная дорога М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Это стратегический путь, соединяющий Восток и столицу страны и совпадает с длинным транспортным коридором Европы. Его восстановление определили одним из приоритетных проектов этого года», — написал он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что продолжаются ремонтные работы на нескольких участках автодорог в Донецкой области.

«В Донецкой области работами охватили несколько участков. Проводят и капитальный, и текущий средний ремонт. Последовательно восстанавливают отрезки, чтобы соединить качественной дорогой с соседней Харьковской областью», — написал премьер.

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