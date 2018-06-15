Гройсман: Если силовики не смогут уничтожить теневые схемы, они должны быть уволены

Премьер-министр предложил персонифицировать ответственность в борьбе с теневой экономикой

Если украинские силовики не смогут уничтожить теневые схемы, они должны быть уволены с занимаемых должностей. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Когда мы видим, что различные схемы наносят миллиардные убытки украинскому государству и бюджету, я говорю, что правоохранительная система должна адекватно на это реагировать… Я буду работать дальше над этим вопросом, чтобы довести ситуацию до логического завершения — бюджет должен расти, все теневые схемы силовиками должны быть уничтожены. Если силовые структуры не смогут уничтожить теневые схемы — они все, я подчеркиваю, должны быть уволены со своих должностей», – отметил Гройсман.

Он добавил, что сейчас нужно на уровне государства «дать оценку тем теневым схемам, которые делают Украину слабой».

«Я считаю, что мы персонализируем эту ответственность (в борьбе с теневой экономикой)», – подытожил Гройсман.

В начале февраля текущего года в Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщали, что в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п. п. меньше показателя девяти месяцев 2016 года.





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