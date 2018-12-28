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Гройсман: Экономика Украины увеличит свой рост — 1Fin.Biz — финансовый портал

Экономика Украины 28 Дек 2018
Гройсман: Экономика Украины увеличит свой рост — 1Fin.Biz — финансовый портал
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Гройсман: Экономика Украины увеличит свой рост

Премьер-министр заверил, что ВВП страны может и будет повышаться быстрее, чем рассчитывают эксперты.

Консенсус-прогноз по росту ВВП в Украине в 2019 году по состоянию на декабрь текущего года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Минфин, передает 1Fin.Biz.

«Что касается 2019 года, то мы прогнозируем дальнейший рост. Консенсус-прогноз, который мы имеем на декабрь, говорит о росте в 3,5%. Подчеркиваю, что мы можем расти больше», — сказал премьер.

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив добавил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%.



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