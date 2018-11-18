Гройсман: экономика Украины растет 11 кварталов подряд

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

«11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства — все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы — пиковые годы выплат», — сказал Гройсман в эфире телеканала «ВІТА».

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Глава правительства подчеркнул, что «деньги берутся под выполнение определенных обязательств», поэтому «сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов».

«Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя», — отметил Владимир Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что новый транш от Международного валютного фонда Украина получит в декабре нынешнего года.

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