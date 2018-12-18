Гройсман анонсировал создание сети закупочных организаций — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

В Украине в начале 2019 году создадут сеть закупочных организаций

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства во время презентации плана действий на 2019 год, сообщает Depo.ua.

«В Украине создадут сеть закупочных организаций. Если государство закупает одни и те же товары мелкими партиями по всей стране, то у них может отличаться цена. Оптом покупать гораздо дешевле», — заметил он.

«Поэтому такое объединение будет создано для того, чтобы покупать дешевле, чем покупаем. Это экономия средств госбюджета», — добавил премьер.

Напомним, сегодня, 18 декабря, Кабинет Министров Украины разработал план действий и определил главные приоритеты на следующий год.





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