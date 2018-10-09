Гривню ждет падение: МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине

Сегодня, 16:15

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Международные валютный фонд раскрыл данные, на которых основывает экономические расчеты по Украине



Автор фото: Григорий Салай, «Сегодня»

Среднегодовой курс доллара в Украине в 2019 году вырастет до 28,6 гривен. Такой прогноз содержится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), который подготовил Международный валютный фонд (МВФ).

Как указано в документе, МВФ в своих расчетах по Украине, исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.

Как сообщалось, МВФ также резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год.

По данным Национального банка Украины средний курс гривни с начала 2018 года составляет 26,99 грн/долл.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

В проект бюджета-2019 закладывают доллар на уровне 29,4 грн.

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