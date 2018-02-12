Гривня укрепляется: в Украине подешевел доллар

10:55, 12 февраля 2018



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При этом цена евро остается на том уровне, что и в пятницу, российский рубль немного подешевел.

Иллюстрация / REUTERS

Национальный банк Украины немного укрепил гривну по отношению к американскому доллару.

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Об этом свидетельствуют курсы иностранных валют, которые Национальный банк установил на сегодня:

1 доллар США — 27,05 грн (9 февраля – 27,12);

1 евро — 33,2 грн (9 февраля – 33,2);

10 российских рублей — 4,65 грн (9 февраля – 4,7).

Таким образом, курс доллара снизился на семь копеек по отношению к пятнице.

Как сообщает УНИАН, 9 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов устанавливались на уровне 27,01/27,04 гривны/доллар. Котировки гривни относительно евро – на уровне 33,16/33,19 гривны/евро, относительно российского рубля – на уровне 0,4639/0,4647 гривны/рубль.

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