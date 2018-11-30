Гривня сдает позиции. Каким будет курс доллара до 7 декабря — прогноз Atlant Finance — Новое Время

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня ослабла и вышла за рамки прогнозируемого диапазона, но не намного.

На сегодня математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 28,0-28,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28,0-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Понедельник проходил очень сложно на валютном рынке. Нестабильность на рынке создавали политические риски, связанные с процедурой введения военного положения, а рост ликвидности в банковской системе (сразу на 6,9 млрд грн — до 57,7 млрд грн) оказывал только дополнительное давление на курс. Что позволило серьезно раскачать рынок, в свою очередь к панике присоединились обменники, быстро сменив ценники на валюту, что также психологически повлияло на настроения покупателей валюты. В свою очередь продавцы валюты не спешили заключать сделки, выжидая максимального ажиотажного спроса на нее и лучших котировок. В результате за день гривня потеряла около 20 копеек.

Во вторник тенденция по снижению курса национальной валюты продолжалась. Несмотря на многочисленные заявления чиновников о том, что введение военного положения никак не отразится на работе банковской системы и состоянии финансов в стране — ни население, ни бизнес в это особо не поверили. Психологически участники торгов были готовы к росту котировок, а вливания возмещений НДС в банковскую систему разогревали спрос на валюту (корсчета банков выросли на утро вторника до 59 млрд грн). Спрос на валюту был обеспечен, рост котировок на межбанке начался с самого открытия торговой сессии, курс быстро добавил очередных 20 копеек и НБУ пришлось оперативно тушить пожар на межбанке и неоднократно выходить на рынок для противостояния взлета котировок. Продавать доллар Нацбанк был вынужден как минимум трижды и в больших объемах. Продал регулятор, по подсчетам, около $45 млн. И только после этого котировки перестали расти. Экспортеры продавали валюту довольно неохотно и только в тот момент, когда курс перестал расти. Это говорит о том, что они рассчитывают на продолжение роста котировок и продаются только в минимальных объемах. А вот покупатели вынуждены покупать (скоро конец месяца) и они вынуждены соглашаться с растущими аппетитами продавцов.

В среду ситуация на валютном рынке осталась очень напряженной. Становится очевидным, что без вмешательства регулятора с продажами доллара, курс продолжит расти и дальше. Несмотря на всевозможные заверения чиновников о стабильной ситуации после введения военного положения в 10 областях страны — все паника на рынке присутствует. Сейчас Нацбанка и всей банковской системе главное выдержать удар в этой непростой ситуации и доказать бизнесу и населению, что все действительно «под контролем». С самого открытия межбанковского рынка спрос на валюту значительно превышал предложение и межбанк продолжал игру «на повышение». Котировки довольно быстро добавили 15 копеек и НБУ снова пришлось выходить на рынок с продажей валюты. Нацбанк выходил в «анонимном» формате как минимум три раза и за день продал, по нашим расчетам, около $50 млн. Помогло это только частично, к завершению торговой сессии проданной валюты не хватило и котировки достигли уровня в 28,3 грн/$. Конечно, масштабные вливания валюты регулятором частично сбили ажиотаж, но пока этих усилий явно недостаточно — гривна постепенно сдает свои позиции под влиянием психологического фактора и пока этот процесс не закончен.

В четверг с самого начала торговой сессии не предвещало ничего хорошего для гривни. Уже с самого утра спрос на валюту снова значительно превышал предложение и пользуясь окончанием месяца — продавцы играли «на повышение», не спеша продавать основные суммы, выжидая оптимально высоких котировок. Около 11:00 НБУ решил выйти на торги с интервенцией по продаже доллара и это решение оказалось очень удачным. Продав доллар в «анонимном» формате по курсу 28,39 грн/$, регулятор окончательно склонил чашу весов в сторону дальнейшего снижения котировок. Продал регулятор, по подсчетам, около $20 млн. Как только стало понятно, что продолжение роста курса сегодня не будет — экспортеры стали продавать основные объемы валюты, чем усилили национальную валюту. Остается непонятным, почему уже второй день подряд регулятор не публикует остатки на корсчетах коммерческих банков. НБУ на межбанковский валютный рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты в эти дни не выходил.

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