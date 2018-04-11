Гривня продолжает укрепляться: курс валют

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,92 грн/долл.

Иллюстрация REUTERS

В среду, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,92 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9259 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 558 сделок на сумму 373,96 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2592.5912 (11 апреля – 2597.5527)

100 EUR – 3210.6649 (11 апреля – 3210.8349)

10 RUR – 4.0470 (11 апреля – 4.1648)

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