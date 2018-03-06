Гривня опять укрепилась: появился свежий курс валют

Национальный банк Украины на 6 марта 2018 года укрепил курс гривни до 26,48 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2648,2080 гривни (-5,3824).

– 100 евро – 3259,1496 гривни (-7,9509).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 19,5 копейки – до 26,455 грн/долл, курс в покупке подешевел на 27 копеек до 26,43 грн/долл.

Как сообщал «Обозреватель», по прогнозу экспертов, весной гривня в Украине будет стабильной, потому что аграрии развернут посевную, будут продавать доллары и оказывать поддержку гривне.





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